У суботу, 13 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про гарантії безпеки для України та домовленості, які було досягнуто 12 січня між Україною та Великобританією.

Я почну з того, що ця угода, безперечно, ми всі розуміємо, не взялась на порожньому місці, передувала дуже велика робота, яка була спрямована якраз на забезпечення відповідних гарантій для України. І першим етапом цього стало запевнення Великої сімки, великої кількості країн про те, що до моменту вступу України в НАТО, вони будуть розробляти план гарантій для України. Цей документ був відкритий для багатьох країн для приєднання.

"Хочу, щоб всі зрозуміли, яка історична подія сталась вчора. Вчора Великобританія стала першою країною, яка підписала конкретні, дуже деталізовані гарантії безпеки для України. Ці безпекові гарантії можуть ставати взірцем для інших країн. Це те, що сталось у наших відносинах, це на 10 років з можливістю пролонгації. Але в цілому це столітній договір гарантій, які вкладаються між нашими країнами", - сказав він.