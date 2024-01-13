Нікополь - під шквальним вогнем росіян: у якому стані інфраструктура [ Редагувати ]
Б'ють росіяни по регіону і з артилерії. Минулої доби обстрілювали Червоногригорівську громаду. Прилітало і по Нікопольщині. Тільки відучора ворог випустив по ній більше півдесятка снарядів.
Як виживає Нікополь під шквальним вогнем противника? В якому стані інфраструктура міста? - репортаж Олени Мендалюк далі.
- Це був перший прильот сюди дрона. - А у цю будівлю на другий поверх? - На другий поверх багато раз прилітало, і снаряди були.
Олена розповідає, в яких умовах доводиться працювати їй та її підлеглим.
Олена Фостащенко - начальниця управління соцзахисту населення Нікопольської районної військової адміністрації:
На сьогодні це 15 одважних жінок. Я сміюсь, дівчатам казала, що у нас немає статусу учасника бойових дій, але ми чуємо і виходи, і прильоти. Вони від нашої будівлі - 4 кілометри, а може і немає місцями.
Кілька днів тому жінки потрапили під обстріл - ворожий дрон скинув боєприпас саме тоді, коли всі були на робочому місці.
Юлія Гісем - провідний фахівець управління соцзахисту населення Нікопольської районної військової адміністрації:
Тільки почула дуже сильний зрив, свист, і вже скло посипалось мені ось так з вікна в обличчя. Коли вже були в коридорі, прийшло усвідомлення того, що я попала під обстріл, і пекло в голові, і я почула, що щось по обличчі текло.
Юлія отримала легкі осколкові поранення. А ще каже: після удару в неї загострилося відчуття тривожності.
Як десь бахне, то все стискається. От я дома помітила, що в мене зуби так хоп і стискаються. Після цього випадку, бо це дуже близько. Скільки ж тут - 10 метрів.
Юлія рік прожила в евакуації. Нещодавно повернулася. Знову виїжджати не планує, бо жити далеко від дому - нестерпно.
- Я була у Хмельницькій області рік. І вже я не могла там, вже повернулася додому, бо ми вивозили дітей. І вийшла на роботу й от. - Поїдете? - Ні. - Чому? - Я вдома, в мене тут чоловік, я вдома, і нікуди більше не поїду.
Нині відважні жінки розгрібають завали після удару - у двоповерховій будівлі не вціліло жодне вікно. У кабінетах - працювати неможливо.
Олена Фостащенко - начальниця управління соцзахисту населення Нікопольської районної військової адміністрації:
Це мій кабінет, але він уже можна сказати вже не придатний. Я працювати в ньому більше не можу. Все протікає, стеля тече, вікон немає. Сама гільза така здорова від артснаряда лежала, пробила шифер, і просто впала на другому поверсі на стелю. По лезу ножа, вже пішки тут ніхто не ходить, це не реально, сюди навіть не всі таксі їдуть.
Прибережна зона Нікополя - поволі перетворюється на зону відчуження. Тут рідко зустрінеш людей на вулиці. Усі добре знають: окупанти можуть атакувати будь-якої миті. Вцілілих будинків тут нема.
Людмила - жителька Нікополя:
Окон нет и крыши, вот когда были дожди, текло, дали мне клиенку, я закрыла ДВП.
Тетяна - жителька Нікополя:
И косвенно и напрямую попадало. Рядом у соседей вообще... Тяжело, но держимся. - Что вас заставляет не падать духом? - Вера, вера и надежда.
Вже півтора року Нікополь і район - під щоденним ворожим вогнем. Окупанти застосовують проти мирного населення мало не всі види озброєння.
Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:
Ми тут бачили й міномети, і ствольну артилерію, і реактивну артилерію. Ми бачили тут "Шахеди", С-300 були, і FPV-камікадзе були. Нещодавно появилась нова модифікація камікадзе з камерами, які бачать вночі. Вони намагалися вдарити, не зрозуміло для чого такі дорогі дрони використовувати, щоб вдарити по цивільній інфраструктурі, але вони це роблять.
Попри небезпеку у громадах Нікопольського району продовжує жити близько половини населення від довоєнної кількості. Працівники управління соцзахисту кажуть: для них це подвійна відповідальність, а тому вони залишаються на робочому місці.
Олена Фостащенко - начальниця управління соцзахисту населення Нікопольської районної військової адміністрації:
Це в першу чергу призначення виплат переселенцям, вагітним жінкам, допомога на діток, багатодітним, за інвалідністю, малозабезпечені, оздоровлення наших діток. Питань дуже багато вирішуємо.
Прибравши скло з кабінетів, затуливши вікна - вони йдуть допомагати іншим.
На вулиці ще не прибирали, бо поки страшнувато, а в кабінетах потрошки повигрібали скло, і будемо працювати, у нас немає виходу. Тут в Нікополі триває життя. Так само народжуються діти.
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