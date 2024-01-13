У суботу, 13 січня, на тлі ракетного обстрілу України російською армією Польща підіймала у небо авіацію. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter.

Як зазначається, авіація Польщі та союзників була залучена з огляду на "підвищену активність дальньої авіації російської федерації, пов’язану з намірами завдати ударів по території України".

Жителі Польщі, зокрема на південному сході, попереджали про підвищення рівня шуму.

Майже через три години Оперативне командування ЗС Польщі повідомило, що авіація повернулася до стандартних дій на тлі зменшення загрози.

Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

Раніше ми повідомляли про те, що армія Польщі вводить "відповідні механізми захисту території країни" у зв'язку з масованою ракетною атакою росії на Україну.