Шкільна ліга "Пліч-о-пліч": у яких категоріях змагатимуться діти [ Редагувати ]
У суботу, 13 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народний депутат України, Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк розповів про проєкт шкільної ліги "Пліч-о-пліч".
Мета проєкту - залучити як можна більше дітей до активності, до спорту. Показати, які види спорту взагалі є, залучити цих дітей і, звісно, що цей й змагальний ефект реалізовується в тій самій психоемоційній реабілітації дітей. Вони відволікаються від сьогодення, такого тривожного і, на жаль, достатньо песимістичного. Діти, які зростають умовах війни, їм треба допомога. Спорт - це така річ, яка точно не завадить відволіктися, стати сильнішим.
Також він розповів, які види спорту в цих змаганнях:
В основному це ігрові види. Такі, як футбол, баскетбол, волейбол, чирлідинг. Тобто, всі ті види спорту, де є можливість набрати команду. Цією командою спочатку на шкільному рівні здобути перемоги, потім, конкуруючи, далі до всеукраїнського масштабу.
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