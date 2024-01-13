Кермувати автівками на фронті, в екстремальних умовах, під обстрілами, мінними полями. Курси контраварійного водіння для військовиків стартували в Черкасах. Професійні інструктори навчають наших захисників. І це зовсім не класичні заняття в автошколі. Репортаж Ірини Васюри.

Ожеледиця, снігові замети, а температура повітря нижча за мінус 10 градусів! Погода цього дня створила справді екстремальні умови для практичних занять з екстремального водіння. З перших хвилин заняття - справжні випробування!

За кермом - нацгвардійці. Вони вже пройшли курс теорії та відпрацювали навички на тренажерах. Нині - відточуватимуть отримані знання на практиці.

Чоловіки зосереджені - намагаються, щоб кожен рух був максимально точним. Адже у бойових умовах від умінь водія залежить життя всього екіпажу бойової машини.

Складність траси - коротка дистанція, на поворотах - кути повороту автомобіля.

Ці курси не схожі на ті, що зазвичай проходять майбутні водії в автошколах. За кожним віртуозним піруетом учнів уважно стежать інструктори.

Сергій за кермом - уже 15 років. Та сьогоднішні завдання, зізнається, далися не легко.

Сергій Данилов, учасник курсів з екстремального водіння:

Навчили декілька трюків, для нас це нове, це не автошкола, це екстремальне водіння, це інше, це нюанси, які за 10 років водіння ми й не знали, для цього є опитні інструктори, які дадуть це.

Навчають нацгвардійців за програмою контраварійної підготовки, яку в центрі безпечного водіння - спільно з фахівцями Автомобільної Федерації України - адаптували під потреби воїнів. Головна мета проєкту - зберегти життя наших захисників.

Андрій Яроменко, керівник центру безпечного водіння:

Вони мають виїхати в точку дислокації й повернутись 100% безаварійно і максимально швидко, над цим ми працюємо, і цього тренуємо хлопців. Якщо ми тут виконали вправу - гальмування плавне, якщо ми це робимо в повсякденному житті, то з часом будемо робити це ідеально.

Програму навчання організатори готові розширювати залежно від потреб бійців і специфіки транспорту, яким вони пересуваються. Кажуть, якісна підготовка водіїв - це такий самий вклад у перемогу, як і потужне озброєння та броньована техніка. Адже машини на фронті використовують і для виконання бойових завдань, і для евакуації поранених, і для підвезення боєкомплекту.

Ігор Табурець, керівник Черкаської обласної військової адміністрації:

Більше тисячі автомобілів такого роду передали черкащанам на передню лінію фронту, і сьогодні багато від цього залежить - це врятовані життя, бо це позитивна школа, врятована техніка, бо водій впевнений в собі, у водінні виконує завдання набагато якісніше.

Участь у тренуваннях з контраварійного водіння беруть представники Сил безпеки та оборони. Навчання вже пройшли три групи нацгвардійців, рятувальників, тероборонівців. Відпрацювання основних навичок триває щонайменше чотири заняття. Головна умова для кожного учасника - мати водійське посвідчення.