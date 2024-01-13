Прильоти в Дніпрі: в ОДА розповіли про наслідки [ Редагувати ]
У суботу, 13 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник начальника Дніпропетровської ОДА Орлов Володимир розповів деталі ранкової атаки на область.
Ситуація повністю контрольована, але, дійсно, масований ракетний удар був. Перші ракети ударили о пʼятій ранку, дві з них приземлили наші охоронці неба над Криворізьким районом. Дві - маємо прильоти саме в місті Дніпро. На щастя, ніхто не постраждав, критична інфраструктура також в належному стані, все працює як треба.
"Вода, електрика тепло - все є, всі відповідні служби працюють. І місто, і область забезпечені всім необхідним", - додав він.
Щодо пошкоджень він зазначив, що цього разу відбулось без наслідків. Постраждалих немає.
Також він додав щодо ситуації в області:
Як завжди страждає Нікопольщина, ворог бʼє кожного дня з артилерії, з реактивних систем залпового вогню, а також застосовує дрони-камікадзе. Вночі півдесятка снарядів впали саме на територію Нікополя, зранку також два обстріли зазнало місто і громада. На щастя, теж без жертв, але потрощені приватні будинки (4), автівки, гаражі.
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