Вірусні інфекції стрімко ширяться Україною. До вірусу, гепатиту, грипу додалися й інші не менш небезпечні захворювання. Є навіть смертельні випадки. Яка ситуація із захворюваністю в регіонах та чи є передумови для запровадження карантину й маскового режиму в країні? Дізнавалися наші кореспонденти.

Восьмирічна Дарина під Новий рік захворіла. Спершу турбував сухий кашель, згодом доєдналася висока температура.

Аліна, мати пацієнтки:

Звернулися до лікарні. Поставили систему в перші дні, потім перейшли на ліки, сиропчики, інгаляції й постільний режим.

Кількість маленьких пацієнтів із сезонними захворюваннями на Буковині зростає, звітують медики. Найменшому інфікованому - лише 5 днів.

Олександр Тесліцький, медичний директор Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні:

Понад сто хворих з різноманітними інфекційними захворюваннями, і ця кількість утримується на досить високому рівні, починаючи з кінця минулого року.

Тетяна, мати пацієнтки:

Лягли на лікування, дають нам антибіотики, інгаляції.

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають: карантинних обмежень на Буковині запроваджувати поки що не планують. Натомість фіксують в області й інші захворювання, зокрема правець.

Наталія Гопко, генеральний директор Чернівецького обласного центру контролю і профілактики хвороб:

На території Чернівецької області - це 6 випадок захворювання на правець від 2000 року, і на жаль, це 3 випадок, який закінчився смертю пацієнта, в якого підозрювався правець. Пацієнт не отримав щеплення від правця, і варто розуміти, що виключно вакцинація дасть можливість запобігти цьому важкому інфекційному захворюванню.

На Вінниччині епідситуація далека від загрозливої, зазначають медики.

Галина Шестопалько, лікар-епідеміолог Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб:

Від початку епідсезону, тобто із сорокового тижня, на території нашої області перехворіло близько 88 тисяч, що складає лише 6 відсотків від населення області.

Ганна Іванова каже: цієї зими хворіла лише раз.

Ганна Іванова, жителька Вінниці:

Так, у легкій формі, так. Але кашель, ще коли хворіла на коронавірус - то він лишився такий, незрозумілий.

Втім, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб наголошують - навіть за низького рівня захворюваності треба бути обережними.

Галина Шестопалько, лікар-епідеміолог Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб:

Бажано не відвідувати великі скупчення людей, бажано вдягати маску, якщо відчуваєш себе погано, і звичайно, під час перших симптомів обов'язково треба звертатися до лікаря.

На Одещині епідситуація ускладнена через спалах кору!

Оксана Рокунець-Сорочан, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА:

Перші симптоми хвороби - це висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення сльозової оболонки очей. На четвертий-п'ятий день хвороби з'являється червоний висип.

Минулого місяця небезпечною хворобою захворіли двоє жителів Одеси. Випадків кору в регіоні не було протягом останніх двох років.

Лариса Потієнко, завідувач відділу Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб:

Захворіли одночасно з одного сімейного вогнища - двоє дітей трьох та восьми років. Діти не щеплені проти кору через відмову батьків за релігійними переконаннями.

Наразі на Одещині тривають протиепідемічні заходи.

У поліклініках Сум - нині порожньо. Хворих ГРВІ у порівнянні з останніми тижнями року, поменшало майже вдвічі. Однак з'явилися ті, хто занедужав на грип.

Володимир Збаражський, головний санітарний лікар Сумської області:

На сьогодні ми маємо 18 випадків лабораторно підтвердженого грипу. Іде типовий вірус А, вірус Б поки що ми не помітили.

Небагато нині хворих і на ковід, натомість зростає показник смертності від коронавірусної інфекції.

Володимир Збаражський, головний санітарний лікар Сумської області:

Ми маємо на сьогодні 20 хворих, які померли. І причому з тих 20 осіб, які померли, на жаль, 18 - це особи 65+ або були нещеплені, або щеплені один раз.

Олена Шульга, терапевт:

Є групи ризику - люди з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, яким бажано отримати, скажемо так, бустерні дози від коронавірусної хвороби.

Епідеміолог обережно передбачає - основний пік захворювання ще попереду.

Володимир Збаражський, головний санітарний лікар Сумської області:

Підйом іде, і вірусу грипу буде в кінці січня.

В аптеках Запоріжжя зростає попит на ліки проти сезонних хвороб.

Олена Шумиліна, заступниця завідувача аптеки:

Попит є на протизастудні препарати, і частіше всього це гарячі чаї, риніти, тобто закладений ніс, температура.

Тетяна Антонова, завідувачка аптеки:

Вони зараз заходять, взяли порошки або таблетки, взяли краплі в ніс або спрей, і швиденько, щоб завтра я вже був свіжий. Люди не хочуть хворіти.

Втім медики вкотре нагадують перш ніж купувати пігулки, треба проконсультуватися з лікарем. Нині фахівці фіксують на Запоріжжі поступове зростання сезонних захворювань. Але про перевищення епідпорогу мова не йде.

Олександр Мащак, заступник гендиректора Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб:

Десь наразі кожен 10 захворілий - це захворілий саме на коронавірусну хворобу. І на жаль, вже 14 людей загинуло від цієї хвороби.

Найкращим методом профілактики фахівці називають вакцинацію.

Олександр Мащак, заступник гендиректора Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб:

Всі наші медичні заклади забезпечені достатньою кількістю вакцини щодо проведення повного вакцинального курсу, щодо проведення бустерних доз імунізації.

Здорового способу життя також ніхто не скасовував.

Ганна, жителька Запоріжжя:

У мене щодня руханка зранку, і щодня я намагаюсь проходити свої 10 тисяч кроків, зазвичай, мені це вдається. Так, фізична активність - обов'язково.

Нонна, жителька Запоріжжя: