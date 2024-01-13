Вірусні інфекції стрімко ширяться: яка епідситуація в регіонах [ Редагувати ]
Вірусні інфекції стрімко ширяться Україною. До вірусу, гепатиту, грипу додалися й інші не менш небезпечні захворювання. Є навіть смертельні випадки. Яка ситуація із захворюваністю в регіонах та чи є передумови для запровадження карантину й маскового режиму в країні? Дізнавалися наші кореспонденти.
Восьмирічна Дарина під Новий рік захворіла. Спершу турбував сухий кашель, згодом доєдналася висока температура.
Аліна, мати пацієнтки:
Звернулися до лікарні. Поставили систему в перші дні, потім перейшли на ліки, сиропчики, інгаляції й постільний режим.
Кількість маленьких пацієнтів із сезонними захворюваннями на Буковині зростає, звітують медики. Найменшому інфікованому - лише 5 днів.
Олександр Тесліцький, медичний директор Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні:
Понад сто хворих з різноманітними інфекційними захворюваннями, і ця кількість утримується на досить високому рівні, починаючи з кінця минулого року.
Тетяна, мати пацієнтки:
Лягли на лікування, дають нам антибіотики, інгаляції.
В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають: карантинних обмежень на Буковині запроваджувати поки що не планують. Натомість фіксують в області й інші захворювання, зокрема правець.
Наталія Гопко, генеральний директор Чернівецького обласного центру контролю і профілактики хвороб:
На території Чернівецької області - це 6 випадок захворювання на правець від 2000 року, і на жаль, це 3 випадок, який закінчився смертю пацієнта, в якого підозрювався правець. Пацієнт не отримав щеплення від правця, і варто розуміти, що виключно вакцинація дасть можливість запобігти цьому важкому інфекційному захворюванню.
На Вінниччині епідситуація далека від загрозливої, зазначають медики.
Галина Шестопалько, лікар-епідеміолог Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб:
Від початку епідсезону, тобто із сорокового тижня, на території нашої області перехворіло близько 88 тисяч, що складає лише 6 відсотків від населення області.
Ганна Іванова каже: цієї зими хворіла лише раз.
Ганна Іванова, жителька Вінниці:
Так, у легкій формі, так. Але кашель, ще коли хворіла на коронавірус - то він лишився такий, незрозумілий.
Втім, в обласному центрі контролю та профілактики хвороб наголошують - навіть за низького рівня захворюваності треба бути обережними.
Галина Шестопалько, лікар-епідеміолог Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб:
Бажано не відвідувати великі скупчення людей, бажано вдягати маску, якщо відчуваєш себе погано, і звичайно, під час перших симптомів обов'язково треба звертатися до лікаря.
На Одещині епідситуація ускладнена через спалах кору!
Оксана Рокунець-Сорочан, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА:
Перші симптоми хвороби - це висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення сльозової оболонки очей. На четвертий-п'ятий день хвороби з'являється червоний висип.
Минулого місяця небезпечною хворобою захворіли двоє жителів Одеси. Випадків кору в регіоні не було протягом останніх двох років.
Лариса Потієнко, завідувач відділу Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб:
Захворіли одночасно з одного сімейного вогнища - двоє дітей трьох та восьми років. Діти не щеплені проти кору через відмову батьків за релігійними переконаннями.
Наразі на Одещині тривають протиепідемічні заходи.
У поліклініках Сум - нині порожньо. Хворих ГРВІ у порівнянні з останніми тижнями року, поменшало майже вдвічі. Однак з'явилися ті, хто занедужав на грип.
Володимир Збаражський, головний санітарний лікар Сумської області:
На сьогодні ми маємо 18 випадків лабораторно підтвердженого грипу. Іде типовий вірус А, вірус Б поки що ми не помітили.
Небагато нині хворих і на ковід, натомість зростає показник смертності від коронавірусної інфекції.
Володимир Збаражський, головний санітарний лікар Сумської області:
Ми маємо на сьогодні 20 хворих, які померли. І причому з тих 20 осіб, які померли, на жаль, 18 - це особи 65+ або були нещеплені, або щеплені один раз.
Олена Шульга, терапевт:
Є групи ризику - люди з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, яким бажано отримати, скажемо так, бустерні дози від коронавірусної хвороби.
Епідеміолог обережно передбачає - основний пік захворювання ще попереду.
Володимир Збаражський, головний санітарний лікар Сумської області:
Підйом іде, і вірусу грипу буде в кінці січня.
В аптеках Запоріжжя зростає попит на ліки проти сезонних хвороб.
Олена Шумиліна, заступниця завідувача аптеки:
Попит є на протизастудні препарати, і частіше всього це гарячі чаї, риніти, тобто закладений ніс, температура.
Тетяна Антонова, завідувачка аптеки:
Вони зараз заходять, взяли порошки або таблетки, взяли краплі в ніс або спрей, і швиденько, щоб завтра я вже був свіжий. Люди не хочуть хворіти.
Втім медики вкотре нагадують перш ніж купувати пігулки, треба проконсультуватися з лікарем. Нині фахівці фіксують на Запоріжжі поступове зростання сезонних захворювань. Але про перевищення епідпорогу мова не йде.
Олександр Мащак, заступник гендиректора Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб:
Десь наразі кожен 10 захворілий - це захворілий саме на коронавірусну хворобу. І на жаль, вже 14 людей загинуло від цієї хвороби.
Найкращим методом профілактики фахівці називають вакцинацію.
Олександр Мащак, заступник гендиректора Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб:
Всі наші медичні заклади забезпечені достатньою кількістю вакцини щодо проведення повного вакцинального курсу, щодо проведення бустерних доз імунізації.
Здорового способу життя також ніхто не скасовував.
Ганна, жителька Запоріжжя:
У мене щодня руханка зранку, і щодня я намагаюсь проходити свої 10 тисяч кроків, зазвичай, мені це вдається. Так, фізична активність - обов'язково.
Нонна, жителька Запоріжжя:
Я стаю дуже рано-вранці, і я також відмовилась від алкоголю, відмовилась від куріння, їм багато зелені, багато салатів, навіть взимку, багато горіхів.
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