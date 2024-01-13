Що більше вірус циркулює серед населення - то більше можливостей для його мутацій.

Ковіду зручніше у Західній Європі. Він там знову набирає обертів. Спалах захворювання фіксують у Великій Британії та США. А разом із коронавірусом повертають і маски. Одразу у кількох штатах США, а також в Іспанії вони стали обов'язковими для відвідин лікарні та поліклініки.

- Випадки коронавірусу на підйомі. - Зараз курсує новий варіант, і він швидко розповсюджується. - Попередження про новий різновид ковід-19. Цей варіант поширюється швидше за попередні у США. - Випадки госпіталізацій зростають останні вісім тижнів підряд. - Вони повертаються. Лікарні у багатьох Штатах зобов'язують людей носити маски.

У США серйозний спалах ковіду-19. Ще трохи - і за масштабами він зрівняється до піка поширення омікрону. Цей різновид коронавірусу був активний вкінці 2021-го на початку 2022-го років. Зростання кількості випадків захворювання почалося ще в жовтні. А різдвяний відпочинок та повернення дітей до шкіл - стали пальним для поширення вірусу.

Джессіка Рівера, епідеміологиня (США):

Вірус продовжує змінюватися, він здобуває кращої здібності уникати нашу імунну систему і робить людей хворими. Але додає оптимізму те, що через наш гібридний імунітет завдяки попереднім інфікуванням та вакцинації, дуже важко хворіють та помирають набагато менше людей, ніж раніше.

У Сполучених Штатах зараз лютує штам JN.1. Його ще називають Джуно. Він ще більш заразний за всі минулі різновиди коронавірусу. Та має понад 30 мутацій. Погіршує епідеміологічну ситуацію ще й те, що це розпал сезону для звичайної застуди та грипу. Усе в комплексі робить людей більш вразливими до важчого перебігу захворювань. Джуно вже стає домінантним варіантом у Великій Британії та континентальній Європі.

Орельян Руссо, міністр охорони здоров'я Франції:

Зараз бачимо ефект звикання до ситуації, ігнорування, тому що ми навчилися жити з COVID та грипом. Але насправді навколо нас ми бачимо людей, які справді підхопили COVID, і він перебігає важко, з ускладненнями. Тому ми б дуже хотіли, щоби всі були вакцинованими.

Проблема коронавірусу полягає в тому, що це не сезонне захворювання. Його спалах важко передбачити. Якщо грип притаманний восени та взимку, то хвилі ковіду фіксували й влітку, і весною. Крім того, постійно виникають нові штами коронавірусу. Починалося з альфи, бети, дельти, омікрону. Тепер його варіанти виникають щокілька місяців і постійно еволюціонують.

Тедрос Гебреїсус, Генеральний директор ВООЗ:

Хоча COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією глобально, вірус все ще циркулює, змінюється та вбиває. Дані з різних джерел вказують на посилення передачі варіанту JN.1. протягом грудня, і він зараз є найбільш поширеним варіантом у всьому світі.

Очільник ВООЗ закликав знову вдягати маски, щоби сповільнити поширення вірусу. В Іспанії так і зробили. Поки що маски зобов'язують носити лише в медзакладах. В іспанців взагалі не було багато часу відпочити від пов'язок на обличчі. В лікарнях вони були обов'язковими до минулого липня. А в громадському транспорті - до лютого 2023-го.

Моніка Гарсія, міністерка охорони здоров'я Іспанії:

Це базова і мінімальна міра, яку ми вивчили під час пандемії. Саме коли ми маємо тенденцію до зростання випадків - перше, що нам потрібно зробити, це захистити найбільш уразливих людей, людей, які мають якусь інфекцію, яку потрібно стримувати. І найбільш науково схвалений метод - це маска.

Що більше вірус циркулює серед населення - то більше можливостей для його мутацій. Отже, науковці наполягають - людям краще перестраховуватися, уникати великих скупчень в приміщеннях та дотримуватися соціальної дистанції.

Поки що науковці не бачать необхідності повернення жорстких локдаунів. Але зазначають, що коронавірус вже нікуди не зникне. Він буде зростати хвилями, у різні пори року. А нинішній спалах - це ще одне нагадування, що пандемія досі триває.