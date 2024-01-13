Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне, який прибув до Києва у суботу, 13 січня. Цю інформацію оголосив Кулеба під час їхньої спільної пресконференції. Деталі зустрічі розповіла кореспондент "Подробиць" в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Новопризначений очільник МЗС Франції лише два дні на новій посаді. Першою країною, яку він відвідав на своїй посаді - стала Україна, це особливий знак пошани та підтримки з боку Франції.

Після закритої зустрічі Кулеба сказав, що візит французької делегації був результативним. Власне Франція підтвердила свою підтримку України вже в цьому новому році, це не тільки постачання зброї, а й підтримка вступу України до ЄС та НАТО. Також вдалось досягти домовленості в спільній роботі у сфері оборони.

Ми вдячні Франції за всебічну підтримку України, зокрема в посиленні протиповітряної оборони. Сьогодні ми обговорили подальші поставки систем та ракет для захисту українського неба, зокрема дронів.

Також міністри скоординували кроки на шляху до Вашингтонського саміту НАТО. Також обговорили календар між січнем та кінцем червня під час якого мають відбутись конкретні кроки на шляху до членства України до Європейського союзу;

"Цей календар дуже чіткий, потрібно запорядкувати офіційний скринінг України, потрібно ухвалити рішення про затвердження переговорної рамки, дати проведення міжурядової конференції й потрібно провести першу міжурядову конференцію. Це питання повністю резонує у мого французького колеги й ми домовились, що Франція буде підтримувати не просто інтеграцію в ЄС, а дотримання конкретних строків на цьому шляху, - сказав Кулеба.

Голова МЗС України подякував колезі за підтримку ухвалення рішення щодо створення українського фонду в ЄС обсягом 50 млрд євро.

Крім того, міністри домовились працювати над подальшим залученням країн Африки, Азії та Латинської Америки до Формули миру президента Володимира Зеленського.

Також представники країн обговорили оборонну співпрацю між країнами. Домовились працювати над створенням максимально сприятливих умов для взаємодії між оборонними компаніями в юридичній сфері. Зокрема працюватимуть над цим на рівні ЄС.

Було обговорено питання заморожених активів росії, а також створення спеціального трибуналу для покарання країни-терориста.

Ми розуміємо, що й там, й там є певні юридичні застереження. Але ми готові шукати розумні та збалансовані рішення для того, щоб реалізувати обидві ці ініціативи.

Раніше ми писали про те, що до Києва прибув новий голова МЗС Франції.