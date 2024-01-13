У новому році, з 2024 року, в Україні відбулися зміни в складі "пакету малюка", що призвели до зростання його вартості майже на тисячу гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

За даними відомства, з 1 січня нова вартість "пакету малюка" становить 7689 гривень, порівняно з попередніми 6816 гривнями. Це зростання відбулося в контексті збільшення розміру прожиткового мінімуму.

Тепер у бебі-бокси додадуть нові та збільшать кількість товарів, які користуються попитом, зокрема, багаторазові вологостійкі пелюшки та теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки).

Також збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, зате зменшено кількість одягу маленького розміру, з якого малюки швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки).

Новий зміст "пакету малюка" було затверджено наказом Міністерства соцполітики від 2 січня 2024 року.

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