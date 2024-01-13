У суботу, 13 січня, зі Львова до Польщі спецавтобусом та каретами швидкої допомоги евакуювали 14 важкопоранених захисників та одного цивільного із тяжкою недугою. Про це повідомляють кореспонденти "Подробиць".

Зазвичай поранення внаслідок мінно- вибухових травм захисники отримали під час бойових завдань на передовій. В Україні їх стан медики стабілізували, але відновити хлопців до повного одужання лікарям не під силу.

У Польщі спецрейс приймають медики із спеціального хабу. Далі українських пацієнтів транспортують до інших країн Європи.

Раніше ми писали про те, що на Сумщині евакуювали всіх людей з 19 населених пунктів.