Зі Львова до Польщі евакуювали 14 важкопоранених захисників та одного "тяжкого" цивільного [ Редагувати ]
У суботу, 13 січня, зі Львова до Польщі спецавтобусом та каретами швидкої допомоги евакуювали 14 важкопоранених захисників та одного цивільного із тяжкою недугою. Про це повідомляють кореспонденти "Подробиць".
Зазвичай поранення внаслідок мінно- вибухових травм захисники отримали під час бойових завдань на передовій. В Україні їх стан медики стабілізували, але відновити хлопців до повного одужання лікарям не під силу.
У Польщі спецрейс приймають медики із спеціального хабу. Далі українських пацієнтів транспортують до інших країн Європи.
Раніше ми писали про те, що на Сумщині евакуювали всіх людей з 19 населених пунктів.
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