Днями наші воїни влучили просто в центр ворожої групи.

Ворог продовжує наступні дії на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках. Не полишають росіяни спроб й оточити Авдіївку. Та попри зусилля окупантів наші війни міцно тримають рубежі.

На Лиманському напрямку за день відбили 6 атак. На Бахмутському - 5. Чотири рази ворог намарно атакував біля Авдіївки. Подробиці зі східного фронту - в нашому огляді.

Деокуповані населені пункти Луганщини - під постійними ворожими обстрілами. Росіяни б'ють з усього наявного озброєння.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

Війська противника активізувалися поблизу Макіївки, де відбито чергові спроби їхнього штурму. Вогонь росіяни відкривали по сусідньому Невському, а також Білогорівці. З авіації ворог атакував Новоєгорівку та Серебрянський ліс»

Це кадри з Кремінського лісу. Тут не вщухають стрілкові бої та артилерійські дуелі.

Наші воїни міцно тримають рубежі та завдають ворогу нищівних втрат. Це - кадри бійців 18-ї Слов'янської бригади. На них - успішне знищення техніки окупантів.

Продовжує тиснути ворог і на Донеччині. В районі Бахмута загарбники не полишають намірів вийти на рубіж каналу Сіверський Донець - Донбас. А з півночі - проводять штурмові дії у напрямку Богданівки. Намагаються створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та повернути втрачені позиції на схід від Кліщіївки та Курдюмівки.

Андрій Бабичев, боєць 93 бригади "Холодний Яр":

Від Кліщіївки до Андріївки та Курдюмівки у нас просувань немає. Той відрізок, який тримає саме 93-тя бригада, там ворог за тиждень, як і кілька тижнів тому, не просувається ні на метр. Були такі - кілька атак у них масовані. По 30-40-60 чоловік, вони вже залучають бронетехніку, на "бехах" під'їжджають, Але наша артилерія їх розбиває ще на підході…

А це - кадри з позицій під Бахмутом. Танкісти 42-ї окремої механізованої бригади стримують ворожий штурм.

Позивний "Граф", командир екіпажу танку:

Постійно вони контрнаступ роблять, то невеликими групами передвигаються, а ми їх відсікємо.

Днями наші воїни влучили просто в центр ворожої групи.

Позивний "Граф", командир екіпажу танку:

Вже більше й далі вони не захотіли йти…. Як ти Рома казав? Це наш навідник...

Роман, навідник танку:

Я казав: органи, які відповідають за рух - відсутні…

А це - кадри третьої штурмової. Ударні дрони зупиняють техніку ворога.

Ці вояки російської армії - тепер поповнять обмінний фонд. Днями наші оборонці взяли їх у полон під Авдіївкою.

Щодня на Авдіївському напрямку наші оборонці відбивають десятки атак. Ось кадри Військового телебачення з позицій бійців 53-ї окремої механізованої бригади.

Сергій, навідник БМП-2:

За останній час більше стало піхотних штурмів, тобто м'ясних. Вони йдуть, йдуть накатами, вони розуміють, що це вони йдуть в одну сторону. Але все одно вони йдуть…

Там, де ворог не може пройти, він нищить житлові будинки. Ось кадри евакуаційного рейсу підрозділу Нацполіції "Білий Янгол". Під обстрілами вони вивозили двох тяжкопоранених жінок з Авдіївки.

У той момент, коли поліцейські надавали жінці допомогу, ворог скинув з дрона боєприпас.

Втім поліцейські діяли блискавично - за лічені хвилини доставили постраждалу до лікарні.

Геннадій Юдін, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Удари по місту збільшились. Керовані авіабомби по місту потрапляють як по багатоповерховому сектору, так і по приватному. Дуже сильно б'ють. На жаль, є і загиблі. Кожного дня. І поранені.

Попри систематичні обстріли в Авдіївці й досі лишається понад тисяча цивільних. Поліцейські закликають людей негайно евакуюватися, бо залишатися в Авдіївці - смертельно небезпечно.