Зеленський виступить у Давосі: названа дата [ Редагувати ]
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться 16 січня, планується виступ президента України Володимира Зеленського зі спеціальним зверненням.
Про це повідомляє пресслужба форуму.
На сайті форуму вказують, що Зеленський особисто буде присутній на одному з заходів 16 січня. Він виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".
Разом з українським лідером у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Берге Бренде.
Нагадаємо, 14 січня у швейцарському місті Давос відбудеться чергова зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української Формули миру.
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