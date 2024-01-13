Юлія та її чоловік кажуть: добре розуміють, що відчувають хлопці та дівчата, повертаючись з війни до цивільного життя.

Наша наступна історія - про людину, яку не лякають ані ворожі обстріли, холодні окопи чи побутові складнощі. У Запоріжжі ветеранка АТО та багатодітна мама заснувала курячу ферму. А недавно ще й отримала від держави грант на розвиток справи. За ці кошти придбала обладнання та планує розширювати виробництво.

Наступний сюжет варто подивитися всім, хто в умовах війни шукає сил і мотивації рухатися далі.

Майже весь вільний час Юлія проводить на власній курячій фермі. Каже: для неї це не просто робота. Це родинна справа і найкращі ліки проти смутку.

Юлія, власниця ферми:

Це дуже мотивує тримати себе в тонусі, не давати собі навіть захворіти, не давати собі розслабитись ні на день.

Ця ферма - спільна мрія Юлії та її чоловіка. Зі своїм коханим вона познайомилася на війні. 2014-го жінка була волонтеркою, а вже за рік і сама долучилась до війська. Каже, пішла боронити країну, бо вже не було сил тримати в собі весь той біль, який довелося відчути під час волонтерських поїздок у зону АТО.

Юлія, власниця ферми:

Я ніколи не забуду той дзвінок, 8 березня 15 р., і ми поїхали, повезли допомогу. По дорозі я мала заїхати в Артемівськ, ще на Бахмут не перейменували, в морзі знайти хлопчика, який з 30-ї бригади намагався вивезти повний КАМАЗ поранених хлопців, але в той КАМАЗ влучили, і він загинув. Тоді той відчай я ніколи не забуду. Я кажу, що це був мій ПТСР. Саме тоді, мабуть, я зрозуміла, що я маю вбивати, тому що я не знаю, як це зупинити.

На війні Юлія з позивним "Білка" була снайперкою. Коли повернулася додому, вийшла заміж, народила чотирьох дітей. Сім'я зайнялася фермерством. Усе починалося з десятка курчат.

Позивний "Железяка", чоловік Юлії:

Вдень я працював на роботі, ввечері ми приїжджали сюди. Цього цеху ще не було, і по ночах, грубо кажучи, ми тут запускали цю ферму, ми там ростили курчат, ми ще не розуміли, як це все правильно.

Юлія, власниця ферми:

Тоді будувалися ці будиночки для курей зі старих вікон, будувалися з якогось шиферу, будувалися з нічого, можна сказати, і намагалися вести домогосподарство, за всім приглядати, доглядати, потім якось воно завертілося.

З початком великої війни Юлія та її чоловік знову пішли захищати країну. Втім, незабаром таки довелося повернутися додому, бо не було на кого залишити чотирьох дітей. Юлія відновила фермерську справу. А нещодавно отримала грант на купівлю обладнання для виготовлення комбікормів.

За умовами державної програми, отримати грант можуть ветерани війни або ж їхні дружина чи чоловік. Треба лише подати заявку, захистити бізнес-план і створити на власному підприємстві щонайменше одне робоче місце.

Ірина Дуднік, директор Запорізького обласного центру зайнятості:

Можна отримати 250 тисяч гривень за умов працевлаштування одного безробітного і сплати податків, можна отримати грант від 250 до 500 тисяч гривень для тієї ж категорії учасників бойових дій і т.д., але треба працевлаштувати не менше, ніж 2 безробітних, і можна отримати грант до мільйона гривень.

Юля каже: завдяки обладнанню, що придбала на грантові кошти, зможе знизити вартість на корми для курчат.

У власній крамничці жінка продає свіжозаморожених бройлерів, ковбасу, сосиски, копчене м'ясо. Свої товари тут реалізують й інші крафтярі.

Юлія, власниця ферми:

Зараз ми підтримуємо місцевих виробників. Під Оріховим у нас дівчата, які виробляють чаї попри те, що там надскладні умови, наші запорізькі фермери, які тримають кіз, варять сири. Ця крамниця працювала навіть без світла минулого року, ми робили всім каву, навіть на газу.

Юлія та її чоловік кажуть: добре розуміють, що відчувають хлопці та дівчата, повертаючись з війни до цивільного життя. Але наголошують - жодні труднощі не привід опускати руки.

Юлія, власниця ферми:

Багато ветеранів при поверненні не зможуть повернутися на ту роботу, яка в них була, і це має бути перекваліфікація. Треба, щоб вони повірили в себе, побачили мене, яка з вікон робила перші сарайчики для курей, і потім дуже важко працювали, але все вийшло.

Позивний "Железяка", чоловік Юлії:

Треба жити цим життям, те життя, яке там - це одне, а життя, яке тут - це друге. Я з головою плюхаюся, як так сказати, у ферму, мені нема тут, коли думати, що там...

Юля та її чоловік планують і надалі розвивати родинну ферму. А після перемоги подружжя ветеранів має намір розводити ще й поросят.