Ми відстежили шлях поранених воїнів від стабілізаційного пункту на лінії фронту до польського кордону. Західні партнери допомагають нам не лише зброєю. Польща, Німеччина, США та багато інших країн беруть на себе піклування про поранених бійців і цивільних. Наш наступний матеріал - про шлях через кордон, який долають машини швидкої допомоги.

Моя колега Христина Гашенко супроводжувала медичну колону з важкопораненими захисниками. 14 бійців транспортували спершу до одного з медичних хабів у Польщі, далі їх повезуть до інших країн Європи вже на лікування. Подивіться наш ексклюзивний матеріал.

У кареті швидкої допомоги - Олександр. Він родом із Черкащини, бійцю 22 роки. На Бахмутському напрямку разом із побратимами хлопець потрапив під ворожий мінометний обстріл. Втратив частину ноги.

Українські медики рік лікували Олександра. Втім, задача поставити бійця на ноги - виявилася аж надто складною.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Вони намагалися нарощувати кість, але вони боялися сильно, може почати гнити. Запропонували мені за кордон поїхати. Я і погодився. А що? Втрачати вже немає що.

На евакуацію за кордон чекає й цей чоловік. Олександр - сам із Рівненщини. У нього важке поранення внутрішніх органів. Усе сталося під час контактного бою з російськими солдатами.

Олександр Макшанов, військовослужбовець ЗСУ:

Нас виходить 6-ро. І їх чоловік від 8 до 10 було, вони в кругову хотіли собі, але не вийшло. Один раз оце встиг вистрілить, у мене попав.

Вікторія Макшанова, мати пораненого бійця:

Бистріше може на ніжки поставлять з такими поранення. Хочеться, щоб бистріше встав вже, не мучився.

Львів - один із найбільших медичних хабів в Україні. Сюди привозять поранених із різних регіонів. І військовослужбовців, і цивільних. Звідси лікарі евакуюють їх за кордон. Зазвичай, це пацієнти, що отримали надскладні травми у боях чи під час ворожих обстрілів.

Сергій, завідувач приймального відділення лікарні:

Є ушкодження, які потребують нарощення, наприклад, кістки або надчутливого мікроскопічного видалення уламків, які локалізуються в досить таких специфічних анатомічних ділянках. І, на превеликий жаль, зараз у нас недостатня і матеріально технічна база, і навичок самих лікарів.

14 поранених бійців та один цивільний із важкою недугою. Їх мають намір везти до Польщі машинами швидкої допомоги та спеціальним автобусом.

В автобусі є місця для супроводжуючих, а також спеціальне відділення з медичним обладнанням.

Ольга Сулик, фельдшер Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Ось тут монітори у нас знаходяться, завдяки яким нам зручно спостерігати за пульсом, тиском пацієнта.

Від початку повномасштабного вторгнення саме з цієї лікарні за кордон евакуювали близько ста тисяч важкопоранених бійців і цивільних. Медики наголошують - автобусів і машин швидкої для евакуації не вистачає!

Андрій Васько, керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Львівської області:

Нестача автомобілів постійно відчувається, ми переміщаємо автомобілі з інших точок, ми залучаємо більше автомобілів з районів, підтягуємо їх для евакуації.

Тим часом уже все готове для поїздки - 6 карет швидкої та один автобус - виїжджають курсом на Польщу.

Найскладніший пацієнт цього евакорейсу - 27-річний Микола. Під час операцій у захисника тричі зупинялося серце.

Микола Сотник, військовослужбовець ЗСУ:

Там кістки були зламані, ребра і міхур сечовий пробитий, тонка кишка, мені відрізало легеню, пошкодило печінку.

За станом здоров'я Миколи під час поїздки стежить фельдшер.

Ігор Гнатів, фельдшер Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Його стан - стабільний, його показники життєдіяльності - в нормі. Єдине пов'язано з дорогою - це все-таки заколисування, одне положення, такі труднощі - стандартні.

Ми вже під'їжджаємо до кордону з Польщею. Попереду - пункт пропуску. Зараз буде найскладніша ділянка шляху, кажуть медики.

Українські прикордонники зазвичай відправляють медтранспорт до смуги пріоритету. Документи перевіряють поза чергою.

Із розумінням до нашого евакорейсу ставляться й польські прикордонники. Транспорт і документи перевіряють майже миттєво.

Уже на території Польської Республіки.

Андрій Підгородецький, водій евакуаційного автобуса:

Є лояльні зміни, які вислухають і пропустять без черги. Є такі зміни, які скажуть, є загальна черга і стійте-чекайте. Сьогодні, як ніколи, ми проїхали дуже швидко кордон.

Попереду - ще десятки кілометрів польської траси. Дорога неабияк виснажує і без того слабких пацієнтів - медики постійно стежать за їхнім станом здоров'я.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Зараз ми прямуємо до одного із польських міст. Там знаходиться спеціальний медичний хаб, де українським пацієнтам лікарі нададуть усю необхідну допомогу. А згодом продовжать їх евакуацію до інших країн Європи.

З міркувань безпеки місце розташування та назву медичного хабу, до якого евакуюють поранених українських захисників, ми не озвучуємо. Єдине, що кажуть нам українські медики, їхні польські колеги завжди з великою турботою зустрічають тут пацієнтів з України.

Загалом 4 години в дорозі - і українські захисники в руках польських лікарів. Цю поїздку медики назвали легкою: нас швидко пропустили на кордоні, ніхто з пацієнтів не скаржився на погане самопочуття. Важко було хіба що морально - кажуть бійці.

Олександр Макшанов, військовослужбовець ЗСУ:

Мабуть, те, що перетинав кордон. - А чому? - Та, бо від рідних виїжджав.

Наступний евакуаційний рейс зі Львова медики планують здійснити приблизно за тиждень. Знову везтимуть на лікування за кордон тих, хто, захищаючи Батьківщину, віддав найцінніше - своє здоров'я.