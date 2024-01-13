Паризький монетний двір знищить 27 млн монет, які не сподобалися Єврокомісії [ Редагувати ]
Паризький монетний двір викарбував 27 млн монет без схвалення їхнього дизайну Єврокомісією. Тепер їх доведеться знищити та перекарбувати наново, пише видання La Lettre.
Monnaie de Paris - організація, що відповідає за карбування євро у Франції, у листопаді викарбувала монети номіналами 10, 20 та 50 євроцентів з новим дизайном. Такий наказ надав генеральний директор організації Марк Шварц.
Чиновникцхотів, щоб нові монети були представлені 7 грудня міністру економіки та фінансів Брюно Ле Меру, коли він відвідуватиме штаб-квартиру Паризького монетного двору на набережній Конті.
1 грудня директорат з економічних та фінансових питань Єврокомісії (ECFIN) не схвалив дизайн монет. У директораті заявили, що зірки, зображені на монеті, "важкі для читання".
27 млн викарбуваних монет становлять 4% річного виробництва Паризького монетного двору. Знищення монет коштуватиме бюджету держустанови від 700 тис. євро до 1,2 млн євро.
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