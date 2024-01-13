Паризький монетний двір викарбував 27 млн монет без схвалення їхнього дизайну Єврокомісією. Тепер їх доведеться знищити та перекарбувати наново, пише видання La Lettre.

Monnaie de Paris - організація, що відповідає за карбування євро у Франції, у листопаді викарбувала монети номіналами 10, 20 та 50 євроцентів з новим дизайном. Такий наказ надав генеральний директор організації Марк Шварц.

Чиновникцхотів, щоб нові монети були представлені 7 грудня міністру економіки та фінансів Брюно Ле Меру, коли він відвідуватиме штаб-квартиру Паризького монетного двору на набережній Конті.

1 грудня директорат з економічних та фінансових питань Єврокомісії (ECFIN) не схвалив дизайн монет. У директораті заявили, що зірки, зображені на монеті, "важкі для читання".

27 млн викарбуваних монет становлять 4% річного виробництва Паризького монетного двору. Знищення монет коштуватиме бюджету держустанови від 700 тис. євро до 1,2 млн євро.