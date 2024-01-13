Ракетою по багатоповерхівці. 46 загиблих та понад 80 постраждалих. Завтра - роковини трагедії у Дніпрі. Рік тому російська ракета поцілила в багатоповерховий будинок.

Яка доля його мешканців? Олена Мендалюк нагадає хронологію подій цієї трагедії, а ще вона поспілкувалася з мешканкою будинку - Інною Івінською. Як жінці вдалось вижити? І чому зараз вона боїться підійти до місця, де була її оселя? Про все далі.

14 січня 2023 року. Чорний день в історії України. Російська армія здійснила один із найжахливіших терористичних актів - вдарила ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі. 46 загиблих, іще понад 80 постраждалих. Десятки дніпрян втратили дах над головою. Рік потому "Подробиці" поспілкуватися з тими, хто вижив у тому пеклі. Героїня нашого наступного сюжету каже - її життя тоді врятували ляльки-мотанки.

Інна Івінська - народна майстриня:

Всі ляльки вже зробили, ми їх виставили, всі фотографувались, всі жінки були дуже задоволенні й натхненні. У той час пролунав вибух.

Російська ракета поцілила по багатоповерхівці житлового масиву Перемога орієнтовно о 15:30.

В одну мить обірвалося життя 46 мирних жителів. Під завалами загинуло 6-ро дітей. 80 мешканців будинку отримали поранення.

За життя кожного постраждалого боролися надзвичайники. З-під бетонних плит вони чули голоси тих, хто опинився у бетонному полоні.

З настанням вечора сотні людей зібралися на місці трагедії - всю ніч допомагали розбирати завали.

- Завалов очень много. Очень много людей, все помогают. Спасателей не хватает. Сколько б их тут не було. Нас тут сотни и то мало. - Чим можемо, тим і допомагаємо, розбираємо завали, як і усі разом. Бо всі ми українці, і ми всі одна родина.

Рятувальна операція не припинялася ні на хвилину. Навіть уранці 15-го січня рятувальникам вдалося дістати чергову постраждалу, живою.

Російська ракета знищила 63 квартири, ще десятки - зазнали пошкоджень. Квартира Інни Івінської була на 3 поверсі, там вціліла тільки частина стіни. Але в момент теракту жінки вдома не було. Вона проводила майстер-клас зі створення ляльок-мотанок. Сьогодні одну з них жінка називає своїм оберегом.

Я сильна, я вільна. Так, ця лялька доленосна.

Майстриня називає символічним те, що вдалося врятувати серію ляльок із назвою "Жіноча доля".

Інна Івінська - народна майстриня:

Квартири нема, а з другого боку, коли завали розгребли, там були комори. Різні були стани - емоціональні, психічні. І коли чоловік виніс ляльки. Я зрозуміла, що це не просто ляльки жіночної долі, а жіночні долі є різні. Це для мене була як підказка, що я знаходжусь на правильному шляху.

Ляльки-мотанки Інна створює вже понад 15 років. Каже: якби того дня вона не проводила майстер-клас, нині не давала б інтерв'ю.

Інна Івінська - народна майстриня:

Із самого початку у мене було питання: для чого? Я не шукала за що, а для чого?

Інні досі важко згадувати той день. Вона щоразу переживає біль, коли підходить до місця трагедії, нас Інна запросила туди, де проводить майстер-класи. Розповідає - у кожній ляльці вона намагається відобразити те, що в неї на душі.

Інна Івінська - народна майстриня:

Ляльки вони - і зараз, і тоді - народжуються для мене зі стану. Як я зараз відчуваю, які мої бажання, або що я хочу проявити у світ. Ось ляльки для мене все те найкраще, чого бажаю.

Протягом усього року до зупинки, біля місця трагедії, люди несуть квіти у пам'ять про загиблих. Іграшки - для дітей, чиє серце зупинилося 14 січня 2023 року. Завтра на місці трагедії священники відслужать панахиду. Люди хвилиною мовчання згадають усіх загиблих від рук російських терористів.