У Києві в ТРЦ "Космополіт" палає дитяча кімната (відео) [ Редагувати ]
У Києві спалахнула пожежу у ТРЦ "Космополіт". Про це повідомляють столичні пабліки. Пожежу підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
У Соломʼянському районі столиці відбувається евакуація людей з ТРЦ "Космополит", де сталося загоряння. Попередньо - на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті. Екстрені служби прямують на місце.
Про постраждалих наразі невідомо.
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