Владислав - студент, і зараз працює над конструкцією, яка здатна врятувати життя цивільних під час ворожих ударів!

"Капсула життя", яка здатна захистити від наслідків ракетних ударів. Цю збірну бронеконструкцію розробив киянин. Її можна розміщувати у квартирах багатоповерхівок, приватних будинках, офісах та інших приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. Мінібункер бачив Михайло Манилюк.

Лазер вирізає металеві деталі.

Владислав Солдатов, інженер:

Постійно треба тримати палець на паузі. Якщо щось іде не так, ти паузу нажав і все зупинилося. Це я підготовив на іншому комп'ютері ці заготовки, файли. Налаштував параметри різа і так далі, щоб все підходило за нашими параметрами. Сюди приходжу, флешку вставив, заготовку завантажив, і все почалась різка.

Владислав - студент, і зараз працює над конструкцією, яка здатна врятувати життя цивільних під час ворожих ударів!

Владислав Солдатов, інженер:

Це десь годин 6-7 одна капсула ріжеться, і потім один день виходить, щоб її зігнуть. - Тобто за два дні капсула може бути готова? - Це одна-дві людини робить все. Якщо розширюватись, то можна терміни зменшувати.

"Капсула" схожа на кабіну фури, але якщо кабіна гнеться від удару молотком, то ця конструкція встоїть, навіть якщо на неї одночасно впаде понад тридцять автомобілів!

Михайло Манилюк, кореспондент:

У цій "Капсулі життя" під час обстрілу може сховатися шестеро людей. Вона здатна витримати на собі сорок дві тонни, тобто одного танка Т-72. А отже, навіть, якщо будинок повністю зруйнується, ви залишитися живими!

"Капсула життя" вже пройшла краш-тест. На цих кадрах бетонна плита у понад тисячу кілограмів із висоти дев'ять метрів падає на неї. Розробник тим часом знаходиться всередині! І виходить живим та неушкодженим.

Ось вона не пінопластова, як деякі кажуть. Ось вона бетонна, на жаль, не витримала моєї капсули.

Сергій Захарін, інженер-розробник:

Якщо складеться будівля-багатоповерхівка - капсула витримає. На неї не прийдеться вся вага будівлі. Вона частково розійдеться по сторонах, частково буде друг дружку підтримувати. Капсула спроможна витримати лише осколки до п'яти міліметрів. Вона не розрахована на пряме влучання.

"Капсула життя" - це такий собі конструктор, який може зібрати навіть дитина. Метал завтовшки п'ять міліметрів розробник закуповує у Туреччині.

Сергій Захарін, інженер-розробник:

Це розбірна металева конструкція. Вона монтується з елементів за допомогою болтових кріплень. Найважча деталь всього-на-всього сорок п'ять кілограмів. Це металевий дитячий конструктор.

"Капсулу" можна встановлювати будь-де - у приватному будинку чи у квартирі.

Сергій Захарін, інженер-розробник:

Вона пристібається до несучої стіни. Вона не злетить з поверху, а якщо що складеться повністю з будівлею. Якщо ви бачили, як складається будинок, то він складається поступово, і все навантаження цієї будівлі ніколи на два квадратних метри цієї капсули не прийдеться. Тому коли кажуть, що капсула впаде разом з будівлею - то це не так.

А раптом станеться пожежа - капсула не перетвориться на піч для господаря - переконує розробник!

Сергій Захарін, інженер-розробник:

Вона буде облаштовуватись вогнетривкими матеріалами внутрішньо та зовнішньо. Пожежотривкість - до тридцяти хвилин. Вона лише нагріється. Але ніхто не скасовує, і я категорично рекомендую мати вогнегасник про всяк випадок, кисневий балончик, респіратор, краще протигаз і якісь продукти харчування.

Зв'язок усередині - також не зникає.

Сергій Захарін, інженер-розробник:

Коли перевіряв я наявність зв'язку в капсулі - капсула стояла тут, в мене в цеху, але в деяких місцях немає зв'язку, і вона перебувала на тому самому місці, зараз її передвинули - зв'язок є.

А вибратися з капсули можна не лише через вхідні двері.

Сергій Захарін, інженер-розробник:

Заклинили двері - у дверях буде аварійний люк, який відкручується, і людина може самотужки вибратися. Додатково будуть ще два люки по сторонах. Також є маленькі люки для швидкої допомоги якоїсь. Аварійний люк буде всього на восьми болтах, людина має всередині інструмент - це буде прописано в рекомендаціях. Також продумано деякі примочки для рятувальників. Якщо капсула повністю буде засипана - її можна буде зачепити за деякі елементи й витягнути або краном, або трактором.

Сергій каже - вже отримав багато замовлень на свою розробку. Сподівається "Капсула життя" дозволить зберегти сотні життів по всій країні.