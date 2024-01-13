Політв'язні кремля: як рф утримує за ґратами нескорених українців [ Редагувати ]
Проукраїнська позиція - для росіян уже злочин. Напередодні в Україні відзначили День політв'язня. 52 роки тому відбулися масові арешти українських дисидентів, а згодом В'ячеслав Чорновіл запропонував щорічно в цю дату згадувати тих, хто відкрито протистояв репресіям і жорстокості тоталітарного режиму.
Нині історія повторюється: кремль фабрикує справи проти українців, а Крим росіяни перетворили на тюрму для нескорених. Тему продовжить Ніна Коломієць.
15 років колонії - за жовто-блакитну фарбу на окупаційній адміністрації Євпаторії.
Такий вирок торік у червні отримав кримськотатарський стріт-арт художник Богдан Зіза за відкритий протест проти російської агресії.
А так у квітні 2022 року - просто серед білого дня - у Коктебелі викрали медсестру і громадську активістку Ірину Данилович. Її кинули за ґрати на 7 років буцімто за зберігання вибухового пристрою.
Це кадри обшуків у будинку Сейтумерових. Двох братів - разом із рідним дядьком - забрали працівники ФСБ у березні 2020-ого. Підслухавши молитву кримців у мечеті, російські спецслужби інкримінували затриманим "підготовку насильницького захоплення влади шляхом тотальної ісламізації населення".
Ми з дружиною разом зазнали цієї несправедливості з боку держави щодо себе та своїх дітей. Їх звинуватили у тому, до чого вони геть непричетні.
Торік заарештували й третього сина подружжя. За такими ж статтями переслідували кримських татар і за сталінських часів - каже батько політв'язнів Шукрі Сейтумеров.
Шукрі Сейтумеров, батько кримськотатарських політв'язнів:
Прадіда моїх дітей засудили за терористичну діяльність та пропаганду. І що він зазіхав на державний устрій. На сьогодні дітей звинувачують за тими самими статтями - участь у терористичній діяльності та зміні державного ладу нинішньої російської федерації.
Велика в'язниця для непокірних. Так правозахисники нині називають окупований Крим. З початку повномасштабного вторгнення туди почали звозити активістів, які чинили спротив окупантам на півдні України.
Євгеній Ярошенко - аналітик ГО "КримSOS":
Вразливими категоріями стали люди на новоокупованих територіях України, яких почали переслідувати за участь у так званій блокаді Криму у 15-16 роках, і тих, хто демонстрував свої проукраїнські погляди під час окупації Херсона, Мелітополя та інших міст. Багатьох з них вивозили в Крим, там жорстоко катували й давали тривалі терміни ув'язнення.
Міський голова Голої Пристані Олександр Бабич відмовився співпрацювати з окупантами. Іспанський волонтер, якого в Херсоні знали як Маріо, активно брав участь у проукраїнських мітингах. Їх та десятки інших людей росіяни викрали та утримують у слідчих ізоляторах Сімферополя.
Ольга Скрипник - голова правління Кримської правозахисної групи:
За даними Кримської правозахисної групи, це щонайменше 180 громадян України перебувають за ґратами саме за політичними мотивами - це люди, які не скоїли злочин, яких росія ув'язнила за те, що вони відстоювали незалежність України. І те, що переслідування збільшується, підтверджує те, що окупанти в Сімферополі, лише в одному Сімферополі за час повномасштабного вторгнення відкрили 2 СІЗО. Однозначно кількість людей зростає, бо навіть окупанти вимушені офіційно відкривати нові СІЗО.
За даними правозахисників, понад 100 цивільних українців росія незаконно утримує у статусі "інкомунікадо", тобто без винесення обвинувачення. Відтак, людей начебто не існує, їх не знайти у жодних списках, і зрозуміти, де вони перебувають фізично - дуже складно. Як і назвати точну кількість людей, яких окупанти викрали та тримають у неволі.
Христина Шкудор - адвокаційний менеджер ініціативи Where Are Our People?:
Чим більші успіхи Збройних сил на полі бою, тим більше збільшується кількість цивільних заручників і політв'язнів. Як тільки ЗСУ добиваються успіхів у контрнаступі, рф приходить на окуповані території, просто хапає людей, звинувачує під надуманими приводами, що вони здавали буцімто координати зс рф, і цих людей просто кидають за ґрати. Лише повна поразка росії на полі бою і перемога України зможе дати нам доступ до наших політв'язнів, цивільних заручників і депортованих дітей, і дасть змогу повернути їх додому.
Правозахисники переконані: якомога більше розповідати про злочини росії, залучати міжнародну спільноту, усім світом тиснути на країну-агресорку - нині це чи не єдиний шлях до звільнення всіх політв'язнів із російських в'язниць.
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