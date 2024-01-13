На острові голосують. Вибори називають доленосними. Тайвань, що де-юре є частиною Китаю, а де-факто незалежним утворенням, обрав президента. Увага світу прикута до цієї події, адже політика керманича визначатиме, як розвиватимуться відносини з материковим Китаєм. І ставки - високі. Бо Пекін дедалі гучніше погрожує силоміць возз'єднати бунтівний острів з метрополією. Натомість демократичний світ обіцяє Тайбею захист.

Тож, як вибір тайванців уплине на геополітику? Спробувала розібратися Ольга Жидецька.

На виборчих дільницях Тайваню закінчують підрахунок голосів. Сьогодні демократичний острів отримає очільника, що визначатиме, як житиме найбільший у світі виробник мікрочипів та напівпровідників наступних чотири роки. Фаворит перегонів - Лай Цінде - чинний віцепрезидент від Демократичної прогресивної партії. Він керує Тайванем 8 років.

Лай Ціньде, віцепрезидент Тайваню, кандидат в президенти:

Кожен голос цінується, оскільки це важко зароблена демократія Тайваню. Ми всі повинні цінувати нашу демократію та голосувати з ентузіазмом.

До демократії апелює і його головний суперник від опозиційної партії Гоміньдан Хоу Юї.

Хоу Юї, кандидат у президенти Тайваню:

У мене дуже хороший настрій, коли я бачу людей, які приходять голосувати так рано, так ми демонструємо демократію. Але найголовніше, незалежно від того, що станеться під час виборів, після них ми повинні об'єднатися, щоб зустріти майбутнє Тайваню.

Ці вибори відбуваються у тіні постійних погроз з боку Китаю. У Пекіні не тільки посилили розмови про неминучість возз'єднання, але і регулярно лякають жителів військовими навчаннями довкола та прольотами бойової авіації. Китайський винищувач у небі помітили й сьогодні. Однак жителі 24-мільйонного острова не хочуть поступатися своїм способом життя.

Френк Ценг, житель Тайваню:

Багато людей, яких я знаю, поїхали до своїх рідних міст, щоб проголосувати. Вважаю, що це справді чудова вправа для демократії. Сподіваюся, що більше місць зможуть у нас повчитися.

Джулі Сан, жителька Тайваню:

Я віддала свій голос за незалежність Тайваню, щоби ми могли вільно користуватися нашою демократією.

Хоч Пекін і називав ці вибори "вибором між війною і миром", жоден з кандидатів у президенти не декларував прагнень ані до швидкого розлучення, ані до об'єднання з материковим Китаєм. Збереження статусу-кво має високу підтримку серед острів'ян.

Пен Ї, житель Тайваню:

Я думаю, що проблема Тайваню не залежить від партій чи їхніх переконань, вона - через недружнє ставлення "зовнішньої сили". Мені дуже шкода, що жоден із кандидатів у президенти не може вирішити цю проблему протягом короткого періоду в чотири роки, і гадаю, Тайвань не може вирішити її самостійно.

Тож головне питання - навіть не реакція Китаю на голосування. А що КНР вважатиме приводом для ескалації. Щодо того, якою вона може бути - експерти називають три варіанти: масштабні військові навчання біля берегів Тайваню, блокаду острова та вторгнення.

Стівен Тен, директор Консультативної групи з міжнародної політики:

Китай неодноразово зазначав, що критичним моментом буде чотиримісячний період між днем виборів і днем інавгурації, тобто 20 травня. Тоді Тайвань розглядатиме, як він збирається працювати з Пекіном, як зміцнюватиме взаємодію на рівні людей, відносини з країнами-однодумцями, і збирається підтримувати мир та стабільність у Тайванській протоці.

За виборами дуже пильно стежать у Вашингтоні. США обіцяють допомогу демократичному острову у разі воєнного вторгнення з боку КНР. Тож конфлікт може перерости в глобальне протистояння двох найбільших економік і військових держав світу. І це не віщує нічого хорошого. Економісти "Bloomberg" оцінили його потенційну шкоду в астрономічну суму 10 трлн доларів, або 10% усієї світової економіки. На відновлення після кризи підуть десятиліття. І це, на думку аналітиків, основний чинник, який стримає Пекін від нападу.

Стівен Тен, директор Консультативної групи з міжнародної політики:

Відносини з рештою світу, особливо зі США, залишаються для Китаю найбільшою ставкою на кону. По-друге, Китай стикається з дуже складними внутрішніми проблемами - політичними, економічними, соціальними. Тож гадаю, Китай спробує знайти способи налагодити відносини з великими державами, покращуючи врядування всередині країни. Не думаю, що він має стимули, якщо діяти розумно, здіймати великий галас на основі результатів виборів на Тайвані в цей складний період.

Але варто пам'ятати, що тими самими аргументами Захід намагався віднадити й путіна від вторгнення в Україну. І так само у випадку Китаю ірраціональна спокуса кинути виклик демократичному світу, зосередженому на війні в Європі та на Близькому Сході, цілком може переважити. Тим більше, що перемога Пекіну означатиме, що США більше не є гарантами демократії у світі, а отже, і розклад сил міняється на користь комуністичної КНР.