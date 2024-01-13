На виборах президента Тайваню переміг кандидат, який виступає за незалежність від Китаю [ Редагувати ]
На президентських виборах на Тайвані перемогу здобув кандидат від правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП) Лай Цінде. Про це повідомляють Focus Taiwan та BBC News.
За попередніми підрахунками, 64-річний Лай Цінде набирає майже 42% голосів.
Кандидат від опозиційної партії Гоміньдан Хоу Юї визнав свою поразку, повідомляє South China Morning Post (SCMP).
За даними тайванського Центрвиборчкому, станом на 14:40 за Києвом, Лай Цінде набрав 5,5 млн голосів (40% від тих, хто проголосував), Хоу Юї - 4,6 млн (33%), кандидат від Народної партії Тайваню Ко Веньцзе - 3,7 млн (26%).
Лай Цінде - чинний віце-президент Тайваню та лідер Демократичної прогресивної партії. Він називав себе "прагматичним борцем за тайванську незалежність", і заявляв, що Тайвань хоче діалогу з материковим Китаєм, "якщо є паритет". В інтерв'ю Time він заявив:
Ми не хочемо бути ворогами. Ми будемо раді бачити на Тайвані голову КНР Сі Цзіньпіна та приготуємо для нього тайванські делікатеси.
Лай наголосив, що має намір зберегти статус-кво у Тайванській протоці та відданий захисту республіки від "загроз та залякування" з боку КНР.
Материковий Китай вважає Тайвань своєю територією. Демократична прогресивна партія та Лай Цінде у минулому виступали за незалежність Китайської Республіки (Тайвань) та подальше зближення зі США.
При цьому партія Гоміньдан вже довгі роки залишається єдиною тайванською політичною силою, з якою материковий Китай може взаємодіяти та у перемозі якої Пекін зацікавлений.
Bloomberg з посиланням на джерело в американській адміністрації писав, що голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом США Джо Байденом висловлював занепокоєння можливою перемогою Лая Цінде. У новорічному зверненні Сі Цзіньпін говорив, що возз'єднання з Тайванем є "нестримною історичною тенденцією".
Нагадаємо, у грудні Тайвань посилив санкції проти росії, щоб зупинити виробництво зброї.
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