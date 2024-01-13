Майже два роки окупанти б'ють по Оріхову - ледь не з усього наявного озброєння.

Оріхів і Гуляйполе. Два міста на Запоріжжі, які постійно фігурують у зведеннях щодо обстрілів та російських атак. Спокійних днів ані в Оріхові, ані в Гуляйполі не буває взагалі. Там часто-густо немає світла, газу, води. Але попри все у містах продовжують жити люди. Подивіться наш репортаж.

Харчі, засоби гігієни, ліки… Запорізькі рятувальники разом із волонтерами привезли до прифронтового Оріхова гуманітарну допомогу.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Разом з волонтерами Червоного Хреста, це наші помічники. Доправили містянам гігієнічні набори, а також ліки, які дуже потрібні зараз - це противірусні, жарознижувальні, а також заспокійливі лікарські засоби.

Віталій Цибарєв, командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України в Запорізькій області:

Розвозимо регулярно набори першої допомоги, ліки, набори для надзвичайних ситуацій, в яких там є і посуд одноразовий, свічки, батарейки, є сухі душі, тобто комплект для гігієни.

Вміст коробок ретельно оглядає місцева медикиня. Каже: у місті під ворожими ударами не вціліла жодна аптека. А медичної допомоги потребує чимало людей.

Яна, медик Оріхівської громади:

З такими захворюваннями, як цукровий діабет, щитоподібна залоза, з тиском - дуже багато. Саме противірусних препаратів у нас не хватає, це завжди проблема, і серцевих.

Майже два роки окупанти б'ють по Оріхову - ледь не з усього наявного озброєння. Неушкоджених будівель у місті - майже нема. Олег - попри небезпеку - не виїжджає, доглядає за старенькою матір'ю. Допомагає також сусідам-пенсіонерам.

Олег, житель Оріхова:

Стою по хліб, щоб їм повести хліб, і за ліками.

Схожа ситуація й у прифронтовому Гуляйполі. Туди надзвичайники та волонтери також привезли пакунки з гуманітаркою.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Ми намагаємось збирати їх замовлення, в чому є потреба, в Запоріжжі завдяки волонтерам збираємо цю допомогу і довозимо її до людей.

Містяни розповідають: коли занедужають, звертаються до сімейної лікарки. Проте медпрепаратів у місті бракує. А тому люди вдячні за будь-яку допомогу від рятувальників і волонтерів.