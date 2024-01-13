Він був людиною, що давав розуміння, якої ми нації, якої ми землі.

Україна попрощалася з Віталієм Білоножком. Це співак, у репертуарі якого була й опера, і світові шлягери, і українські народні та естрадні пісні. Жалобну церемонію провели в Національній філармонії України в Києві. Спогадами про Віталія Білоножка - його рідні та друзі поділилися з Романом Барашевим.

Павло Зібров, народний артист України:

Унікальний бас. Басів немає, їх в принципі й не було на українській естраді уже давним-давно. Мабуть, 50 років. Був один Віталій Білоножко. Уявляєте? В оперному є, в народному, на естраді був один оксамитовий бас, мабуть, там на небесах, де співають ангели - там високі голоси, тенори, дисканти, а басів їм не вистачало. Тому вони й забрали нашого Віталіка туди, в ангельський хор.

Світлана Білоножко, дружина Віталія Білоножка:

Мабуть, ще не придумано тих слів, щоб сказати вам про мій біль з втратою мого Віталіка. У нього зупинилося серце. Він був надзвичайний, настільки легкий, настільки любив життя і настільки любив свою професію.

Море квітів біля труни, сльози прихильників творчості видатного артиста. Вшанувати пам'ять Віталія Білоножка в Національну філармонію прийшли відомі артисти, композитори, посадовці.

Дмитро Лінартович, заслужений артист України, воїн ЗСУ:

Він був людиною, що давав розуміння, якої ми нації, якої ми землі. Співав серцем.

Ростислав Карандєєв - в.о. міністра культури та інформаційної політики України:

Маю доручення оголосити співчуття від Президента України. Із великим жалем зустрів звістку про смерть Віталія Білоножка. Від нас пішов народний артист, чия творчість була зіткана із любові до України.

Хлопець з села Слобода на Сумщині, навчався у Сумському музичному училищі, потім у Київській державній консерваторії. Вже в юному віці він підкорив серця мільйонів. У 90-ті Білоножко збирав стадіони. Міжнародний фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець", який Віталій разом із дружиною Світланою започаткували ще у 90-х, став головним проєктом його життя. Обов'язковою умовою для участі було виконання пісень разом із рідною людиною: дружиною, чоловіком, дітьми.

Віталій Білоножко, онук співака:

Він виводив мене на сцену, коли мені було років 5-4. Все це було заради родини, заради його дітей та онуків.

Зірковий дідусь тоді працював викладачем кафедри естрадного співу в університеті культури, пригадує онук. Каже - завжди пам'ятатиме головний девіз свого зіркового родича.

Віталій Білоножко, онук співака:

41:09 Кожен раз, коли їхав, наприклад, в якусь іншу країну чи у мене було щось важливе, коли була якась подія, навіть коли святкував день народження, він казав: Віталік, не искушай судьбу.

Тепер ця колискова у виконанні Білоножко, яка довгі роки звучала у програмі "На добраніч, діти", залишається улюбленою для сина соліста рок-гурту "Юркеш".

Юрій Юрченко, заслужений артист України, боєць батальйону "Карпатська січ":

Я засинав під його колискову - тепле сонечко сідає. Ми до останнього дня спілкувались з ним, і коли він взнав, що я долучився до лав ЗСУ, він кожен день присилав мені слова підтримки.

Востаннє Віталій Білоножко виходив на сцену 5 років тому. З початку пандемії майже не залишав свій будинок на Київщині.

Віталій Білоножко, онук співака:

Війна дуже сильно на нього вплинула, він з дідусем моєї мами залишився на дачі спостерігати, записався в ТрО, але йому сказали: ви вже старий, не треба.

Олександр Злотник, композитор, народний артист України:

Він знав, що я люблю рибалку. У мене мрія була, щоб з кабінету можна було б ловити рибу, він знайшов місце на острові Водників, і там ми поставили 2 будинки, і я дійсно з кабінету можу ловити рибу. Любив дуже природу, любив людей.

Наталія Бучинська, народна артистка України:

Пішла велич української естради, який завжди любив Україну. Я думаю там на хмаринках він продовжує її любити, він ближче до Господа, і скаже правильні слова.

За популяризацію українських пісень та високу професійну майстерність Віталій Білоножко нагороджений Орденами Миколи Чудотворця, Ярослава Мудрого, "За заслуги". Але сам він вважав своє головною нагородою - любов рідних і близьких, а також шанувальників його творчості.