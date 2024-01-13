"Будемо говорити про війну, інвестиції та відновлення": у Давосі відкривається Всесвітній економічний форум (відео) [ Редагувати ]
Війна в Україні - не локальний конфлікт у Східній Європі, а глобальний виклик для всього світу. І саме на цьому концентруватиме свою роботу Український дім на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла його виконавча директорка Уляна Хром'як.
"Українській дім у Давосі цього року відкриває свої двері вже вшосте. Серед спікерів ми очікуємо міжнародних експертів, представників великих міжнародних корпорацій, так само будуть представники уряду, які заявлені в офіційній делегації, бізнесмени, лідери думок та представники громадського сектору.
Окрема панель у нас буде присвячена жінкам на війні. Ця тематика є однією з провідних, тому ми будемо говорити про війну, інвестиції та відновлення України, тому що в економічному блоку у нас теж приділено багато уваги.
У перший день у нас панельну дискусію відкриває Пенні Пріцкер, вона є представником від уряду США, спецпредставником Байдена з відновлення України. Серед інших учасників заявлені представники ЄБРР, представники міжнародних корпорацій, які будуть обговорювати залучення інвестицій і відновлення України", - розповіла Уляна Хром'як.
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