Питання розбрату. Конгресмени-демократи відкидають вимоги республіканців щодо міграційної політики, вважаючи їх надмірними, пише зараз американська преса. Але це своєю чергою затримує і виділення допомоги для України! В чому головні протиріччя і яка ситуація з новими поставками зброї - розкаже наш спецкореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Це дійсно питання, яке всіх розсварило. "The Hill" у свіжому номері пише, що демократи у Конгресі: так, підтримують виділення нових коштів, щоб навести лад на кордонах, але не готові погодитися на кардинальні зміни міграційної політики! А республіканці на чолі зі спікером Джонсоном навпаки - не готові погодитися тільки не гроші, хочуть принципових змін. І в це поки все вперлося.

За даними видання, кореспонденти, якого поговорили із багатьма конгресменами, проблеми зараз дві. Одна - в Сенаті, де не можуть досягти компромісу, бо "партія влади", демократи, вважають, що поступки були б надто серйозними. Інша - куди більш серйозна - в Палаті представників, де тепер вже республіканці заявили про готовність блокувати будь-які ініціативи щодо "пакету Байдена" (а відповідно, і коштів для України), якщо, наприклад, не дадуть гроші на спорудження нових ділянок стіни на кордоні. А зупинити це будівництво для Білого дому було принциповим, адже це "фірмовий" проєкт президента Трампа, через який він свого часу отримав чимало політичного піару. І уявіть, як він це використав би, якщо спорудження "Стіни Трампа" раптом знову розморозять, і це у виборчий-то рік! І ось газета навіть припускає, що спікер Джонсон спеціально просить про неможливе, щоб взагалі зірвати нові асигнування для України. Але зробити це красиво, бо тоді зможе звалити на опонентів провину, якщо ситуація зайде у глухий кут.

І ми так детально це із вами розбираємо, оскільки до того, як конгресмени затвердять пакет, нової зброї від США не буде. Це розʼяснення я отримав у Пентагоні, днями якраз був на брифінгу, де від речника Міноборони США пролунало:

У нас більше немає коштів на поповнення запасів власних озброєнь, тому наразі не варто очікувати й будь-яких оголошень щодо передачі Україні зброї зі складів Пентагону за розпорядженням Байдена.

І тут важливе розʼяснення, я якраз намагався у військові бухгалтерії розібратися. Так, за програмою PDA, ще є повноваження у Пентагона поставити Україні зброю на більш ніж 4 мільярди доларів. І Пентагон це підтверджує. Але Штати не можуть знизити власну обороноздатність, тобто умовні "пусті полиці" на військових складах мають тут же заповнювати, віддаючи Україні ракети, боєприпаси чи зброю. Коштів на поповнення запасів немає, тому немає і поставок. Щойно пакет зʼявиться - США хочуть надати Києву додаткові засоби протиповітряної оборони. Вже готовий український збройовий запит, і від Джона Кірбі я почув, що на першій позиції в ньому ППО.

Крім того, є розʼяснення і від українських військових - що ще є в цьому списку на інших позиціях. Наприклад, командувач Сухопутних військ генерал Сирський заявив агентству "Ройтер"» про потребу в американських літаках і вертольотах, здатних надавати безпосередню підтримку наземним силам. І вінк аже про американські штурмовики A-10, які в армії прозвали "Тандерболт", удар блискавки. Ще із кінця 70-х це єдина модель, що використовується для надання безпосередньої авіаційної підтримки сухопутним військам, для ураження танків, бронемашин, інших наземних цілей. Також Україна просить про ударні вертольоти, такі як AH-64 "Apache" та AH-1 "Super Cobra", а також військово-транспортні UH-60 "Black Hawk".

Але для цього потрібно формальне рішення конгресменів, потрібен пакет. А із ним, як бачите, і досі не все так просто.