"Стосується і певних політичних процесів": у Зеленського прокоментувати безпекову угоду з Британією (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про гарантії безпеки, яка діятиме до вступу України в НАТО.
Угода, яку і в Києві, і в Лондоні називають історичною, передбачає, що у разі нового нападу на Україну Британія надаватиме "швидку та безперервну" допомогу в галузі оборони. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови Офісу Президента Олексій Кулеба.
"Після цієї угоди будуть підписані нові угоди з іншими країнами світу. По суті це старт таким угодам, які гарантуватимуть безпековий суверенінет нашої країни...
Ця допомога в цій угоді розрахована на 3,2 млрд доларів, розрахована в 2024 році, тобто всю цю допомогу ми отримаємо у цьому році... Це всебічна допомога, ми будемо застосовувати її на морі, в кіберпросторі, при обороні. Це стосується і певних політичних процесів у країні. Тому це всебічна угода, всебічна допомога Великої Британії нашій країні...
Ця угода, ці домовленості з Великою Британією - це зброя. Це зброя як політична в глобальному сенсі для всього світу, так і зброя військова, яка так необхідна зараз по всій лінії фронту. Це і ракети, і протитанкова зброя - всі види зброї, які ми застосовуємо проти країни-агресорки", - розповів Олексій Кулеба.
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Але ж, що в угоді? Чому її називають історичною? На підписанні документа був мій колега Олександр Васильченко. Його матеріал далі.
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