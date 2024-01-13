Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про гарантії безпеки, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Угода, яку і в Києві, і в Лондоні називають історичною, передбачає, що у разі нового нападу на Україну Британія надаватиме "швидку та безперервну" допомогу в галузі оборони. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови Офісу Президента Олексій Кулеба.

"Після цієї угоди будуть підписані нові угоди з іншими країнами світу. По суті це старт таким угодам, які гарантуватимуть безпековий суверенінет нашої країни...

Ця допомога в цій угоді розрахована на 3,2 млрд доларів, розрахована в 2024 році, тобто всю цю допомогу ми отримаємо у цьому році... Це всебічна допомога, ми будемо застосовувати її на морі, в кіберпросторі, при обороні. Це стосується і певних політичних процесів у країні. Тому це всебічна угода, всебічна допомога Великої Британії нашій країні...

Ця угода, ці домовленості з Великою Британією - це зброя. Це зброя як політична в глобальному сенсі для всього світу, так і зброя військова, яка так необхідна зараз по всій лінії фронту. Це і ракети, і протитанкова зброя - всі види зброї, які ми застосовуємо проти країни-агресорки", - розповів Олексій Кулеба.