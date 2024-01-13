Нацгвардія Техасу взяла під контроль кордон США та Мексики [ Редагувати ]
Національна гвардія Техасу взяла під контроль ділянку кордону США та Мексики. Про це повідомив телеканал CBS з посиланням на двох американських чиновників. Нацгвардія перешкоджає доступу до ділянки агентів федеральної прикордонної служби.
Розпорядження розгорнути нацгвардію в Ігл-Пасі надійшло від губернатора Техасу Грега Еббота. У парку Шелбі, розташованому в Ігл-Пасі, перебували мігранти перед відправкою на подальше оформлення. До міста потрапляли мігранти, які нелегально перетинали річку Ріо-Гранде.
12 січня Мін'юст США звернувся до Верховного суду через ситуацією на кордоні. Відомство стверджувало, що влада Техасу намагається заблокувати доступ прикордонникам і федеральній нацгвардії приблизно до 4 км кордону.
Прикордонна служба, згідно з американським законодавством, відповідальна за оформлення мігрантів на території США.
У 2023 році американські прикордонники зіткнулися на півдні країни з безпрецедентним напливом мігрантів. За даними прикордонної служби Сполучених Штатів, за січень-листопад нелегально перетнути кордон США з боку Мексики намагалися 2,2 млн разів.
Республіканці у Конгресі вимагають вжити заходів для захисту південного кордону США від нелегалів і піти на найбільшу за десятиліття міграційну реформу в обмін на схвалення військової допомоги Україні.
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