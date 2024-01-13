Компанія OpenAI прибрала з умов використання розробленого нею чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT заборону на застосування технології у військових цілях. На це звернуло увагу видання The Intercept.

Умови використання технологій OpenAI востаннє оновлювалися 10 січня. Попередня версія документа, що збереглася у веб-архіві, містить заборону на використання ChatGPT у діяльності, пов'язаній з високим ризиком заподіяння фізичної шкоди, включаючи, зокрема, розробку зброї та "військові дії та війни".

У оновлених умовах використання технологій залишилася заборона застосування сервісу для завдання шкоди собі чи іншим. Як приклад таких дій у документі наводиться розробка чи використання зброї. При цьому повна заборона на військове застосування технології з умов використання зникла.

Представник OpenAI Ніко Фелікс заявив The Intercept, що зміна формулювань в умовах використання є прагненням створити набір універсальних принципів, які легко запам'ятати та застосовувати.

На початку лютого 2023 року корпорація Microsoft, яка в 2019 році вклала в $1 млрд в компанію OpenAI, оголосила про використання технології ChatGPT у новій версії свого пошуковика Bing.

Багато ІТ-компаній - Meta, Google і Baidu вже випустили свої проекти на базі ШІ для бізнесу та широкої публіки.

Нагадаємо, 18 лютого Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях.