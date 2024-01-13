OpenAI зняла заборону на використання ChatGPT у військових цілях [ Редагувати ]
Компанія OpenAI прибрала з умов використання розробленого нею чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT заборону на застосування технології у військових цілях. На це звернуло увагу видання The Intercept.
Умови використання технологій OpenAI востаннє оновлювалися 10 січня. Попередня версія документа, що збереглася у веб-архіві, містить заборону на використання ChatGPT у діяльності, пов'язаній з високим ризиком заподіяння фізичної шкоди, включаючи, зокрема, розробку зброї та "військові дії та війни".
У оновлених умовах використання технологій залишилася заборона застосування сервісу для завдання шкоди собі чи іншим. Як приклад таких дій у документі наводиться розробка чи використання зброї. При цьому повна заборона на військове застосування технології з умов використання зникла.
Представник OpenAI Ніко Фелікс заявив The Intercept, що зміна формулювань в умовах використання є прагненням створити набір універсальних принципів, які легко запам'ятати та застосовувати.
На початку лютого 2023 року корпорація Microsoft, яка в 2019 році вклала в $1 млрд в компанію OpenAI, оголосила про використання технології ChatGPT у новій версії свого пошуковика Bing.
Багато ІТ-компаній - Meta, Google і Baidu вже випустили свої проекти на базі ШІ для бізнесу та широкої публіки.
Нагадаємо, 18 лютого Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях.
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