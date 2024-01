Бельгійка Луна Хендрікс виграла чемпіонат Європи з фігурного катання у литовському Каунасі.

За підсумками двох програм переможниця набрала 213,25 балів. Друге місце посіла представниця Грузії Анастасія Губанова (206,52), яка до серпня 2021 виступала за збірну росії. Третьою стала ще одна фігуристка з Бельгії Ніна Пінзароне (202,29).

Луні Хендрікс 24 роки, вона вперше стала чемпіонкою Європи, також спортсменка є срібним (2022) та бронзовим (2023) призером чемпіонатів світу.

Strike a pose! 🔥⛸



Loena Hendrickx 🇧🇪 grabs the 🥇 medal at #EuroFigure as she impressed the audience with her vogue moves! 🔥 #FigureSkating pic.twitter.com/7R4dQx363p