Бельгійська фігуристка Луна Хендрікс стала чемпіонкою Європи [ Редагувати ]
Бельгійка Луна Хендрікс виграла чемпіонат Європи з фігурного катання у литовському Каунасі.
За підсумками двох програм переможниця набрала 213,25 балів. Друге місце посіла представниця Грузії Анастасія Губанова (206,52), яка до серпня 2021 виступала за збірну росії. Третьою стала ще одна фігуристка з Бельгії Ніна Пінзароне (202,29).
Луні Хендрікс 24 роки, вона вперше стала чемпіонкою Європи, також спортсменка є срібним (2022) та бронзовим (2023) призером чемпіонатів світу.
Strike a pose! 🔥⛸— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 13, 2024
Loena Hendrickx 🇧🇪 grabs the 🥇 medal at #EuroFigure as she impressed the audience with her vogue moves! 🔥 #FigureSkating pic.twitter.com/7R4dQx363p
Крім цього, в активі фігуристки срібло чемпіонату Європи 2022 року, срібло (сезон-2023/24) та бронза (сезон-2022/23) фіналу серії Гран-прі.
Чемпіонат Європи завершиться 13 січня танцями на льоду.
Нагадаємо, напередодні французький фігурист Сяо Хім Фа став дворазовим чемпіоном Європи після "забороненого" стрибка.
по темі
Французький фігурист Адам Сяо Хім Фа за підсумками двох програм набрав 276,17 бала. Під час прокату довільної програми Сяо Хім Фа виконав сальто назад (бекфліп), через що його оштрафували на два бали. Цей стрибок заборонений правилами
У Мельбурні триває відбірковий турнір Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Колишній володар світової шахової корони норвежець Магнус Карлсен заявив, що не планує брати участь у турнірі претендентів. Змагання заплановані на квітень 2024 року у Торонто. За словами шахіста, участь у турнірі не принесе йому задоволення
Паралімпієць Оскар Пісторіус засуджений за вбивство своєї дівчини вийшов умовно-достроково після 9 років в'язниці
Чемпіонку світу 2012 року з велотреку Меліссу Хоскінс збили автомобілем, вона померла від отриманих травм у лікарні
У США дозволять боксерам-трансгендерам виступати у жіночих змаганнях. Боксерам, які бажають змінити категорію, необхідно оголосити про свою нову гендерну ідентичність, пройти операцію зі зміни статі та щокварталу проходити гормональне тестування