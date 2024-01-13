Росія збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі, серед них - ракетоносій [ Редагувати ]
Росія збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі до 13 одиниць. Серед них є ракетоносій.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.
"Незважаючи на шторм, ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 13 одиниць, серед яких 5 великих десантних кораблів і 1 надводний ракетоносій", - йдеться у повідомленні.
При цьому підкреслюється, що фрегат "адмірал Макаров", споряджений до 8 "Калібрів", виведений на бойове чергування.
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