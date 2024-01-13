Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції [ Редагувати ]
Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 13 січня, зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.
Про це повідомив лідер України в Telegram.
Президент повідомив що вони з Сежурне обговорили оборонні потреби України. Серед яких окрему увагу було приділено таким темам, як:
- спільне виробництво дронів,
- виробництво артилерії,
- подальше посилення ППО.
Під час зустрічі Зеленський також поінформував нового главу МЗС Франції про роботу щодо Формули миру.
"Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі! Дякую Франції за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів і допомогу нашому народові!", - наголосив глава держави.
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