Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 13 січня, зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

Про це повідомив лідер України в Telegram.

Президент повідомив що вони з Сежурне обговорили оборонні потреби України. Серед яких окрему увагу було приділено таким темам, як:

спільне виробництво дронів,

виробництво артилерії,

подальше посилення ППО.

Під час зустрічі Зеленський також поінформував нового главу МЗС Франції про роботу щодо Формули миру.

"Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі! Дякую Франції за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів і допомогу нашому народові!", - наголосив глава держави.