Українські шпажистки вибороли "золото" у командних змаганнях з фехтування [ Редагувати ]
Українські шпажистки Тамара Сич, Анна Максименко, Поліна Спиридонова та Аліна Дмитрук зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у командних змаганнях на етапі Європейського кадетського циклу з фехтування у Братиславі.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
"Українки стали найкращими серед 36 команд-учасниць", - наголосили в комітеті.
Наш квартет на шляху до фіналу переміг Грузію (45:21), Італію (45:38), Іспанію (45:28) та США (45:32).
А у головному поєдинку дня, поступаючись по ходу майже всієї зустрічі, зумів вирвати перемогу в Угорщини (45:41).
"Вітаємо новоспечених чемпіонок та їхніх тренерів, вперед до нових перемог на славу України", - наголосили в НОК.
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