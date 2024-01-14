Прогноз погоди: де 14 січня чекати снігу і дощів [ Редагувати ]
На суботу, 14 січня, погода в Україні обіцяє бути мінливою. Місцями очікується мороз, а в окремих областях навіть дощ. Цю інформацію надає Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, в Україні сьогодні очікується невеликий сніг, а у південних областях з дощем. Тільки в Одеській області без суттєвих опадів.
На дорогах країни ожеледиця. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с. В західних областях місцями пориви 15-20 м/с, а в Карпатах 20-25 м/с, місцями хуртовини.
Температура буде:
- на півночі: вдень від 0 до -4, вночі -8 -16 градусів;
- на сході: вдень -2 -7, а вночі -10 -16 градусів;
- на півдні: вдень від +3 до 0, вночі -1 -5 градусів;
- на заході: вдень від +2 до 0, а вночі -3 -8 градусів;
- у центрі: вдень +1 -3, вночі від -5 до -8 градусів.
У столиці сьогодні хмарно, прогнозується невеликий сніг. На дорогах міста ожеледиця.
Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень у Києві буде від 0 до -2 градусів, а вночі -7 -9.
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