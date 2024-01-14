У Львові трагічно помер 5-річний Велес Пашник, який перебував у глибокій комі більше місяця після операції з видалення молочних зубів з загальним знечуленням. Про це батько хлопчика, Віктор Пашник, повідомив пізно ввечері в суботу, 13 січня, у Facebook.

Велес Пашник був у глибокій комі з 8 грудня. 28 грудня батько хлопчика публічно повідомив про трагічний інцидент у Facebook. За словами Віктора Пашника, лікарі констатували у його сина смерть головного мозку. Після цього інформації про стан здоровʼя хлопчика не було.

Лети наш хлопчику, лети… Усім нам із небес світи… Спочивай із миром, коханий наш Лесюньо!

Нагадаємо, що 8 грудня Віктор Пашник із дружиною Маріанною відвели сина Велеса в приватну клініку Ori-Dent аби видалити два молочні зуби. Хлопчик дуже боявся лікарів і усі спроби стоматологів допомогти йому у звичний спосіб не давали результату. Тоді лікарі запропонували видалити хворі зуби під загальним знечуленням. Під час операції в хлопчика зупинилось серце, його госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні на вул. Орлика.

29 грудня батько хлопчика Віктор Пашник повідомив, Велес перебуває в стані глибокої коми, у сина констатували смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів. Після розголосу за цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ.

Директор клініки Роман Онисько розмовляти з журналістами відмовився. На офіційних ресурсах клініки на цей випадок також досі не відреагували.