Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Станом на ранок неділі, 14 січня, втрати росії в ході війни в Україні досягли 840 окупантів, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 000 військових. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Збройні Сили України також повідомляють про знищення 10 танків, 19 артилерійських систем і 35 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 370000 (+840) осіб ліквідовано;
- танків - 6075 (+10) од;
- бойових броньованих машин - 11302 (+33) од;
- артилерійських систем - 8747 (+19) од;
- РСЗВ - 957 од;
- засоби ППО - 648 (+2) од;
- літаків - 329 од;
- гелікоптерів - 324 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6861 (+13);
- крилаті ракети - 1814 (+8);
- кораблі /катери - 23 од;
- підводні човни - 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11667 (+35) од;
- спеціальна техніка - 1353 (+8);
Раніше ми писали про те, яка ситуація на фронті 14 січня.
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