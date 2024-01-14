Станом на ранок неділі, 14 січня, втрати росії в ході війни в Україні досягли 840 окупантів, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 000 військових. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Збройні Сили України також повідомляють про знищення 10 танків, 19 артилерійських систем і 35 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 370000 (+840) осіб ліквідовано;

танків - 6075 (+10) од;

бойових броньованих машин - 11302 (+33) од;

артилерійських систем - 8747 (+19) од;

РСЗВ - 957 од;

засоби ППО - 648 (+2) од;

літаків - 329 од;

гелікоптерів - 324 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6861 (+13);

крилаті ракети - 1814 (+8);

кораблі /катери - 23 од;

підводні човни - 1 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11667 (+35) од;

спеціальна техніка - 1353 (+8);

Раніше ми писали про те, яка ситуація на фронті 14 січня.