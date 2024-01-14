Скільки отримують працюючі пенсіонери: свіжі дані ПФУ [ Редагувати ]
Станом на 1 січня 2024 року в Україні було зареєстровано 10,5 мільйонів пенсіонерів, з яких 2,7 мільйона осіб продовжували працювати. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ). Середній розмір пенсій склав 5 385,25 гривень, а у працюючих пенсіонерів ця сума становила 5 661,05 гривень.
За 2023 рік середня виплата працюючих пенсіонерам зросла на 17% (на 823,48 гривень).
Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:
- за віком - 73,27%
- по інвалідності - 14,63%
- у разі втрати годувальника - 6,26%
- за вислугу років - 5,24%
- соціальні пенсії - 0,56%
- довічне утримання суддів - 0,04%.
Раніше ми писали, що згідно з прийнятим Верховною Радою бюджетом 9 листопада, українці, які мають статус інваліда, можуть очікувати зростання мінімальної пенсії по інвалідності у наступному 2024 році. Також зазначено, що особи, визнані непрацездатними, отримають соціальні виплати.
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