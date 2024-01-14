Станом на 1 січня 2024 року в Україні було зареєстровано 10,5 мільйонів пенсіонерів, з яких 2,7 мільйона осіб продовжували працювати. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ). Середній розмір пенсій склав 5 385,25 гривень, а у працюючих пенсіонерів ця сума становила 5 661,05 гривень.

За 2023 рік середня виплата працюючих пенсіонерам зросла на 17% (на 823,48 гривень).

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

за віком - 73,27%

по інвалідності - 14,63%

у разі втрати годувальника - 6,26%

за вислугу років - 5,24%

соціальні пенсії - 0,56%

довічне утримання суддів - 0,04%.