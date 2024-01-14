У Чорному морі 11 кораблів рф: у ВМС назвали причину [ Редагувати ]
Станом на ранок неділі, 14 січня, росія утримує 11 кораблів у в Чорному морі. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що таку кількість можна пояснити ймовірним початком навчань. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Як відзначив Плетенчук, серед 11 ворожих кораблів в Чорному морі - 1 носій "Калібрів" з загальним залпом на 8 ракет.
Це розпочався навчальний рік у росіян. Серед цих 11 кораблів 2 одиниці перебувають на бойовому чергуванні, а решта, скоріш за все, беруть участь в цьому навчальному процесу.
В Азовському морі, за словами речника ВМС, 1 ворожий корабель на бойовому чергуванні.
В Азовському морі, як й завжди, 1 корабель на бойовому чергуванні. Й, звісно, охорона так званого Керченського мосту. Це окрема морська охорона цим опікується.
Раніше ми писали про те, яка ситуація на фронті 14 січня.
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