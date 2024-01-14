КНДР запустила балістичну ракету в сторону Японського моря [ Редагувати ]
Північна Корея випробувала невизначену балістичну ракету, яка була запущена в напрямку Японського моря. Зазначається, що ракета впала за межами виключної економічної зони Японії.
Про це повідомляє Yonhap News Agency.
Наразі військові аналізують дальність, висоту і швидкість польоту ракети.
Водночас це перша "балістична" провокація з боку КНДР в цьому році. Востаннє Північна Корея проводила випробування 17 та 18 грудня 2023 року.
Як відзначає NHK WORLD-JAPAN, снаряд впав за межами виключної економічної зони Японії.
Варто пояснити, що виключна економічна зона, це прилеглі до територіальних вод прибережної країни території моря та континентального шельфу. Максимальна ширина зони становить до 200 морських миль (370 км), в межах яких країна має право на розвідку, добування й керівництво природними ресурсами.
Нагадаємо, в минулий вівторок, 2 січня, російські збройні сили вчинили атаку на Харків, використовуючи ракету, яку отримали з Північної Кореї.
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