Попори відсутність пандемії COVID-19, українці продовжують захворювати та втрачати життя від цього захворювання. Під час осінньо-зимового періоду традиційно спостерігається зростання кількості інфікованих. Зберігається важливість дотримання заходів безпеки та вакцинації для подолання подальших викликів, пов'язаних з пандемією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство охорони здоров'я.

Вберегти себе від важкого перебігу COVID-19 та її наслідків можна завдяки вакцинації, яка є безоплатною для всіх українців.

Первинна вакцинація

Первинна вакцинація є курсом з двох базових щеплень та одного бустерного. Для дорослих складається з однієї дози вакцини Janssen або двох доз будь-якої іншої вакцини.

Дітям 12-17 років потрібно отримати два щеплення "дорослою" вакциною Comirnaty від Pfizer-Biontech, а для дітей 5-11 років існує спеціальна вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech

Бустерне щеплення

Роблять дітям й дорослим через 5 місяців після двох базових. Дітям від 5 років - через 6 місяців.

Увесь первинний курс щеплень включає первинну вакцинацію та перше бустерне щеплення. Для переважної більшості дорослих молодших за 60 років, невагітних жінок та дітей без важких хвороб такого курсу достатньо для захисту від тяжкого перебігу COVID-19, у тому числі від хвороби, викликаної варіантом Омікрон або його субваріантами.

Наступні бустерні щеплення

Роблять у період через 6-12 місяців після попереднього. Щеплення рекомендовані людям, які перебувають в групі ризику:

людям віком 60+;

дорослим із серйозними хронічними хворобами;

дітям від 5 років із серйозними хронічними хворобами;

вагітним;

медичним працівникам.

Здорові дорослі до 60 років та діти від 5 років за бажання також можуть отримати такі бустерні щеплення, але лише за умови достатньої кількості вакцин для груп ризику.

Для дорослих в якості бустерної може бути використана будь-яка з доступних вакцин, а для дітей 5-11 років - тільки спеціальна вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech. Зокрема для дітей 12-17 років - "доросла" вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech.

Раніше ми писали про те, що у грудні COVID убив майже 10 тисяч людей.