Залужний й начальник Генштабу відвідали зони відповідальності "Таврії" та "Одеси" [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса". Це відбулось протягом кількох днів. Про це повідомляється у Telegram-каналі головнокомандувача ЗСУ.
Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.
За словами головнокомандувача ЗСУ:
- було узгоджено подальші кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки;
- із командувачем Військово-морських сил Олексієм Неїжпапою було детально опрацьовано питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря.
Раніше ми писали про те, яка ситуація на фронті 14 січня.
по темі
Прикордонники успішно затримали чотирьох осіб, які намагались уникнути відповідальності та втекти до Молдови
Станом на 1 січня 2024 року в Україні було зареєстровано 10,5 мільйонів пенсіонерів
Станом на ранок неділі, 14 січня, втрати росії в ході війни в Україні досягли 840 окупантів
Ситуація залишається напруженою, і військові продовжують вести активні оборонні дії на зазначених напрямках
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі планується виступ президента України Володимира Зеленського зі спеціальним зверненням