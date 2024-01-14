Прикордонники успішно затримали чотирьох осіб, які намагались уникнути відповідальності та втекти до Молдови, використовуючи поради, отримані через Telegram-канал. Про це повідомляється у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

У "консультантів" і ціна була встановлена: від 3 до 5 тисячі доларів США. Чоловіки отримали інструкцію, дісталися контрольованого прикордонного району й очікували подальших вказівок. Проте звідти вони потрапили в прикордонний підрозділ.

Проти ухилянтів було складено адмінпротоколи, рішення за якими прийматиме суд.

Раніше ми повідомляли про те, як прикордонники Одещини показали, як ловлять ухилянтів.