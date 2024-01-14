2024 рік буде високосним, з 366 днями, враховуючи 29 лютого. Це відбувається кожні чотири роки, і хоча високосні роки можуть здаватися трохи загадковими, насправді справа лише в календарі, що враховує оберт Землі навколо Сонця.

Назва "високосний" походить від латинського "bis sextus" - "другий шостий", що вказує на додатковий день. Оскільки планета виконує повний оберт за близько 365 днів і 6 годин, додається додатковий день, щоб урівноважити календар і сонячний рік.

Хоча високосні роки можуть створювати певні труднощі у календарізації, вони несуть історичний і культурний вагомий зміст. І хоча вони не впливають прямо на людину, це явище додаткового дня може бути використане як підстава для різних традицій та святкувань.

Ще до нашої ери вчені з'ясували, що за чотири роки обертання Сонця навколо Землі накопичується зайва доба. Щоб виправити неточність календаря, було вирішено додавати до нього один зайвий день раз на 4 роки.

Щоб зрозуміти, які роки високосні, потрібно подивитися на число року. Воно має ділитися на 4 без залишку. Нинішній високосний рік 2024 теж кратний 4-м, як і попередні (2000, 2004, 2008, 2012, 2014, 2016, 2020) і наступні (2028, 2032, 2036, 2040, 2044).

Прикмети та повір'я на високосний рік

Найпопулярніше питання про високосний рік - чому не можна одружуватися в такий період. Забобонні пари побоюються, що шлюб в такий рік буде нещасливим, і краще відкласти церемонію на майбутнє. І взагалі у високосні роки року краще нічого не починати.

Є також забобони, що укладати шлюб у високосному році можна, але пропозицію руки та серця має робити дівчина, при цьому хлопець не може відмовитись.

Рішення про те, чи можна одружитися у високосний рік, кожна пара приймає самостійно. Статистика каже, що укладені у такі роки шлюби розпадаються не частіше за інших. Проте забобон все ще залишається популярним, і в 4 роки українці одружуються набагато рідше.

Чому не можна народжувати у високосний рік

Народні прикмети приписують високосним рокам невдачі та біди у всіх сферах життя. Багато жінок побоюються народжувати у такий рік, боячись, що процес буде важким. Проте дитина, що з'явилася на світ 29 лютого, вважається благословенною.

Лікарі не мають жодних підтверджень таким забобонам - високосні роки не відрізняються від інших у питанні пологів. Тому відкладати народження дитини лише через дати не варто. Поява на світ малюка – це велике щастя, а українцям зараз як ніколи важливо створювати нові родини.

Чому не можна переїжджати у високосний рік

Ще одна заборона стосується того, чи можна переїжджати у високосний рік. Народні повір'я знову попереджають: змінювати місце проживання такого року небезпечно, а після переїзду мешканців постійно супроводжуватимуть проблеми.

Якщо ситуація безвихідна і міняти місце проживання потрібно терміново, то, звісно, не варто відмовлятися від своїх планів. Якщо ж ви забобонна людина і з переїздом не поспішаєте, то краще відкласти цю справу на наступний рік.

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