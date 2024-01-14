В Херсоні під завалами після чергового обстрілу знайшли людину [ Редагувати ]
В ніч проти неділі, 14 січня, російські війська вчергове обстріляли Херсон, рятувальники працювали на місці події та здійснили операцію деблокування. Під завалами житлового будинку був врятований чоловік. Про це повідомляється у Telegram-каналі ДСНС.
Ввечері, 13 січня, терористи атакували Херсон. Внаслідок влучання снаряда загорівся житловий будинок, втім, вогнеборці оперативно прибули на місце подій та ліквідували вогонь.
Вже вночі, після чергової атаки обласного центру, на номер Служби 101 надійшло повідомлення, про те що під завалами будинку знаходиться людина. Рятувальники врятували з-під завалів будинку чоловіка та передали його медичним працівникам.
Нагадаємо, у четвер, 11 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини"на телеканалі "Інтер" начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів про оперативну ситуацію на Херсонщині та наслідки обстрілів.
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