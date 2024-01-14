Армія рф атакувала дроном пожежний підрозділ у Херсонській області [ Редагувати ]
Російська армія сьогодні, 14 січня, атакувала Станіслав Херсонської області. Окупанти вдарили по пожежному підрозділу.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
За його словами, росіяни атакували дроном-камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони. Поранення отримали четверо пожежників.
"У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми", - зазначив Прокудін.
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