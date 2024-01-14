Україна не виключає будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Водночас поставки F-16 наразі в пріоритеті.

Про це повідомляє в Telegram-каналі командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук.

За словами Олещука, Повітряні сили розглядають різні авіаційні платформи, які допоможуть посилити бойову авіацію України. Сьогодні в пріоритеті освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Водночас фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації.

"Я щодня на постійному контакті з командувачем Сухопутних військ ЗС України, керівниками угруповань військ, і ми робимо усе для того, аби забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках", - додав командувач Повітряних сил.

Наразі на озброєнні Повітряних сил чотири основні типи бойових літаків. Поступово їх замінюватиме західна техніка. Україна не виключає будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Втім, освоєння нових типів літаків є складним й не швидким процесом.