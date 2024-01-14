В МОЗ розповіли, коли й кому потрібно носити медичну маску [ Редагувати ]
Носіння медичної маски є одним з правил базової протиепідемічної, а також профілактичної норм.
Коли варто вдягати маску:
- якщо ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;
- коли ви маєте симптоми застуди або ж підозру на інфекцію, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Маска допоможе обмежити потенційне розповсюдження респіраторних виділень;
- ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;
- якщо ви здорові, але перебуваєте у місцях великого скупчення;
- лікарям й медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми, а також під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.
Як нагадують в МОЗ, з жовтня в Україні на ГРВІ, грип, а також COVID-19 перехворіли 1,9 млн людей. Серед них 56% дітей.
При виявленні перших ознак захворювання - зверніться до сімейного лікаря й в жодному разі не вдавайтесь до самолікування. У тому ж числі важливо подбати про безпеку рідних та колег - залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд.
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