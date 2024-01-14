Носіння медичної маски є одним з правил базової протиепідемічної, а також профілактичної норм.

Коли варто вдягати маску:

якщо ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;

коли ви маєте симптоми застуди або ж підозру на інфекцію, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Маска допоможе обмежити потенційне розповсюдження респіраторних виділень;

ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;

якщо ви здорові, але перебуваєте у місцях великого скупчення;

лікарям й медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми, а також під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

Як нагадують в МОЗ, з жовтня в Україні на ГРВІ, грип, а також COVID-19 перехворіли 1,9 млн людей. Серед них 56% дітей.

При виявленні перших ознак захворювання - зверніться до сімейного лікаря й в жодному разі не вдавайтесь до самолікування. У тому ж числі важливо подбати про безпеку рідних та колег - залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд.