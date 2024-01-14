У Румунії знову заблокували один з КПП на кордоні з Україною [ Редагувати ]
Румунські фермери сьогодні, 14 січня, знову заблокували пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.
Близько 14:00 представники прикордонної поліції Румунії повідомили про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажів у напрямку пункту пропуску "Сірет".
Румунський КПП знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне", який розташований у Чернівецькій області.
"Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком", - зазначають прикордонники.
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