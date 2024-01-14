У Карпатах снігопади: українців попереджають про загрозу лавин [ Редагувати ]
Погода у Карпатах 14 і 15 січня погіршиться. У горах є загроза сходження снігових лавин.
За даними синоптиків, сьогодні та завтра у Карпатах очікуються снігопади та хуртовини. Тому на високогір'ї можлива загроза сходження снігових лавин.
Попередження оголосили на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Там встановили третій рівень небезпеки.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.
Також помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень) оголосили у на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
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