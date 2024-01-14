Погода у Карпатах 14 і 15 січня погіршиться. У горах є загроза сходження снігових лавин.

За даними синоптиків, сьогодні та завтра у Карпатах очікуються снігопади та хуртовини. Тому на високогір'ї можлива загроза сходження снігових лавин.

Попередження оголосили на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Там встановили третій рівень небезпеки.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Також помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень) оголосили у на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.