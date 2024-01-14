У швейцарському Давосі розпочалася зустріч щодо української "формули миру", у ній беруть участь представники 81 держави. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед учасників - 81 країна та міжнародна організація. Для порівняння, на попередній зустрічі, що відбувалась на Мальті, було 66.

Зокрема своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 - Південної Америки, 3 - Північної Америки, 2 - Океанії.

Хорошим знаком є також постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над спільним планом дій, який ґрунтується на українській Формулі миру. Країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включається в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства.

Андрій Єрмак уточнив, що зустріч відбувається напередодні Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

"Формула миру", представлена президентом Зеленським на початку 2023 року, передбачає:

повне виведення російських військ,

повернення Україні кордонів 1991 року,

звільнення всіх полонених,

забезпечення ядерної, продовольчої та екологічної безпеки.

У 2023 році відбулися три зустрічі щодо української "формули миру". Перша відбулася 24 червня у Копенгагені, друга - 5-6 серпня у Джидді. Третя зустріч відбулася на Мальті наприкінці жовтня.